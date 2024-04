Con lo slogan “Run the City”, torna la Padova Marathon. Oltre alla classica maratona ci sarà spazio per le stracittadine, eventi e iniziative per valorizzare Padova e il suo territorio.

PADOVA – Domenica 21 aprile torna la Padova Marathon: “Ci prepariamo a vivere una festa popolare, e proprio perché vogliamo che sia tale puntiamo a coinvolgere proprio tutti, facendo indossare t-shirt e scarpe da ginnastica anche a chi non è allenato ma vuole comunque vivere appieno l’evento, partecipando”, afferma Roberto Gasparetto, presidente di Assindustria Sport, nella conferenza stampa a Palazzo Moroni, alla presenza del sindaco di Padova e presidente della Provincia Sergio Giordani e dell’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina.

“È questa la parola chiave: partecipare, indipendentemente dal livello di preparazione, godendosi le bellezze di Padova e la meravigliosa cornice di Prato della Valle – prosegue Gasparetto – Lo slogan ‘Run the city’ accompagna la campagna promozionale di questa edizione. Un invito tutt’altro che casuale, perché l’idea è proprio questa: riappropriarsi di una città unica, sede di due siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco, viverla intensamente, animarla”.

Oltre alla maratona, spazio quindi alle Stracittadine, le corse non competitive che ogni anno coinvolgono oltre quindicimila persone in Prato della Valle, e a un fitto carnet di eventi e iniziative che mirano a valorizzare l’arte, la storia, la cucina, l’ambiente e le attività commerciali di Padova e del suo territorio, in collaborazione con Comune, Provincia, Camera di Commercio – attraverso Venicepromex, Agenzia per l’internazionalizzazione -, Alì Supermercati, AcegasApsAmga ed Estenergy.

Joma corre con Assindustria Sport e Padova Marathon

Joma è pronta a correre con la Padova Marathon. L’azienda spagnola – presente sul mercato in più di 130 paesi – vestirà infatti le prossime edizioni della Padova Marathon su tutte le distanze: maratona, mezza maratona e le gare stracittadine da 1, 5 e da 10 chilometri. Joma fornirà tutte le maglie per i partecipanti e le divise dello staff, colorando le strade di Padova per una giornata di sport e festa.

Il marchio specializzato in abbigliamento, calzature e accessori sportivi sarà inoltre presente all’Expo dell’evento, dove i runners potranno scoprire le collezioni #JomaRunning e dove i running specialist del marchio illustreranno tutte le tecnologie dei top di gamma, aiutando a trovare la calzatura più adatta per spingere fino al traguardo. Inoltre, da questa stagione Joma vestirà gli atleti delle squadre agonistiche di Assindustria Sport, società che dal 1971 fa da punto di riferimento per l’atletica leggera veneta e che conta circa 1000 tesserati suddivisi in 14 diverse formazioni.

Al museo con lo sconto

Dal 19 al 21 aprile ingresso gratuito a Musei Eremitani (esclusa Cappella degli Scrovegni), Palazzo della Ragione, Palazzo Zuckermann e al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea, previa presentazione alle biglietterie di un voucher che i maratoneti troveranno nella busta contenente il loro pettorale di gara. Ma è previsto anche l’ingresso scontato fino al 12 maggio per le mostre “Da Monet a Matisse. French Moderns, 1850-1950” a Palazzo Zabarella (Padova) e, fino al 16 giugno, per “Backstage – Mimmo Cattarinich e la magia del fotografo di scena”, al Museo Villa Bassi (Abano Terme).