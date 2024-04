Dopo il grande successo della scorsa edizione, a Forte Marghera torna il Venezia Comics, il Festival del fumetto e della cultura pop di Venezia.

MESTRE – Forte Marghera diventerà per un Weekend ancora una volta la patria degli appassionati di fumetti, cartoon e Oriente. Sabato 4 e domenica 5 maggio torna infatti il Venezia Comics – Festival del fumetto e della cultura pop di Venezia. L’undicesima edizione è organizzata da VeneziaComix, con il patrocinio de Le Città in Festa del Comune di Venezia e di Riff – Rete Italiana Festival del Fumetto, in collaborazione con la Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, l’associazione Tana dei Goblin e la partnership di Elan42, TataiLab edizioni, Feltrinelli, Associazione Tanagura.



Dopo le 18.000 presenze del 2023, era ovvio il bis a Forte Marghera, con un ampliamento di spazi previsti ed iniziative.

Il “cuore portante” del festival nel 2024 resta la mostra mercato del gioco e del fumetto che amplia ancora i suoi spazi. I due padiglioni principali saranno infatti totalmente dedicati alla vendita di fumetti, libri, giochi, gadget e tutto quello che fa divertimento. Oltre 60 espositori presenti in due grandi aree tematiche: lo spazio dedicato ai rivenditori ufficiali e quello per i

collezionisti e i privati. Novità dell’anno lo spazio dedicato allo scambio e alla vendita delle figurine



Raddoppia di spazio e di possibilità anche l’area self, che – tempo ovviamente permettendo – si posizionerà per la prima volta all’aperto con una serie di gazebi che ospiteranno gli autori indipendenti e le novità del mondo delle autoproduzioni. Non solo

fumetto, con l’apertura anche all “hand made” tematico dedicato al fantasy e all’oriente.



Saranno poi una decina gli appuntamenti, ognuno da due ore circa ciascuno, presentati dalla Mangaschool Venezia per introdurre ragazzi e bambini al mondo del disegno. I corsi copriranno tutte le fasce d’età previste dalla scuola (dai kids fino ai senior) e saranno del tutto autonomi ed autoconclusivi con iscrizione gratuita per tutti i visitatori delle due giornate in possesso del biglietto della manifestazione.



Torna, inoltre sempre a cura di Tanagura, la gara Cosplay che “monopolizzerà” l’area palco per l’intera domenica pomeriggio. Confermate le collaborazioni con Feltrinelli per i premi in buoni acquisto, la novità dell’anno sarà la partnership con Hard Rock Cafè Venezia che premierà il miglior costume a tema rock con una cena per due al loro locale e il box completo dei gadget targati Hard Rock.



Spazio novità infine dedicato agli incontri con gli autori, le conferenze, mentre date le richieste dell’anno passato, notevole aumento anche dell’area food.

Tutte le info e il programma al sito Venezia Comics – Festival del fumetto e della cultura pop