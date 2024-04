Sarà tumulato nella Cripta del Vittoriale il legionario Riccardo Frassetto

Tra poco più di due settimane anche l’ultimo legionario dannunziano riposerà al Mausoleo del Vittoriale, vicino al suo Comandante.

Gardone Riviera (BS) – Nella mattinata di martedì 14 maggio, i resti del tenente colonnello dei Granatieri di Sardegna, Riccardo Frassetto, saranno finalmente tumulati dal camposanto di Treviso, dove è sepolto dal 1964, alla Cripta del Mausoleo del Vittoriale degli Italiani, vicino all’arca dove riposa Gabriele D’Annunzio.

Frassetto fu il più attivo e il più vicino a D’Annunzio, tra i sette giurati di Ronchi. Tanto che il Poeta abbruzzese gli dedicò un alto encomio, in cui lo definiva “vigilante, sagace, modesto, esemplare e sincero”.

La foto forse più emblematica che li ritrae assieme è quella scattata l’11 settembre 1919 a San Giuliano di Mestre: entrambi vestono in spolverina bianca da gran viaggio – sullo sfondo la storica Fiat T4, oggi conservata al Vittoriale – pochi istanti prima di dare il via a quella che sarebbe stata la grande Impresa di Fiume, per ricongiungere la città alla madrepatria.

Fra D’Annunzio e Frassetto si instaurò un rapporto fiduciario che andò oltre i 16 mesi della tragica avventura Fiumana e che durò fino alla morte del Vate, nel 1938. Al Vittoriale degli Italiani era di casa e si interessò per portarvi la colonna romana, proveniente dagli scavi di Ostia. Ora in questa casa, Frassetto è pronto a tornarvi, per riposare in eterno. Alla funzione funebre in sua memoria del 14 maggio parteciperà anche il presidente della Fondazione G.B. Guerri, mentre un attore leggerà la prima lettera scritta al Poeta D’Annunzio.



Ricordando Riccardo Frassetto

A sessant’anni dalla sua morte, anche il Comune di Crocetta del Montello (TV), suo paese natale, intende onorare la nobile e valorosa figura del legionario Frassetto con una targa da apporre nell’androne della Casa Municipale. Il prossimo settembre, invece, nel Parco di San Giuliano di Mestre (VE) verrà inaugurato un monumento in sua memoria alla presenza delle massime autorità istituzionali e militari.

Fotografie gentilmente concesse da Giorgio Frassetto, nipote di Riccardo Frassetto.