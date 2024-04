Domenica al Parco del Livelet per un safari in riva al lago

Domani, in occasione della “Giornata Internazionale per la Salvaguardia delle Rane”, una giornata dedicata alla scoperta degli anfibi e degli uccelli che popolano le rive dei laghi della Vallata. Previsto un safari al mattino con NaturalMenteGuide, un eco-laboratorio nel pomeriggio e le consuete visite guidate alle palafitte.

REVINE LAGO (TV) – Appuntamento da non perdere domenica 28 aprile, per gli amanti del birdwatching e della fotografia naturalistica. L’occasione è quella di un’escursione lungo le sponde dei laghi di Revine e Tarzo per esplorare, con occhi attenti, la flora e la fauna di questo suggestivo ambiente umido. Un vero e proprio safari che ricorre in occasione della “Giornata Internazionale per la Salvaguardia delle Rane”. L’evento (accessibile solo su prenotazione) è previsto alle 9.30 del mattino e terminerà alle 12.30.

Come di consueto, inoltre, dalle 10 alle 18 gli archeologi del Parco accompagneranno i visitatori alla scoperta del villaggio preistorico dove attraverso una ricostruzione in scala reale di tre palafitte si potrà scoprire come si svolgeva la vita quotidiana nel Neolitico, nell’Età del Rame e del Bronzo.

A tema anfibi sono anche il laboratorio del pomeriggio, durante il quale si potrà creare un’originale ranocchia di carta. Dalle 14 alle 17, i più piccoli potranno partecipare all’eco-laboratorio in tema con la giornata dal titolo “Saltarana”, durante il quale si potrà creare una ranocchia di carta che salta e improvvisare una gara con i propri amici.

Per tutto l’orario di apertura sarà possibile giocare nel parco giochi vista lago, rilassarsi nei giardini, scoprire l’ambiente dei laghi con un percorso corredato di pannelli naturalistici o raggiungere la Big Bench 181, la panchina gigante installata nel 2021.