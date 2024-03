Terzo appuntamento con MESTRE LAB # 3

Domani, venerdì 29 marzo 2024, alle ore 18 a Forte Marghera, negli spazi espositivi della Ex Polveriera Francese, a Mestre, si svolgerà l’inaugurazione del terzo ed ultimo appuntamento con l’arte

Mestre – Il progetto MESTRE LAB, presso lo spazio espositivo dell’Ex Polveriera Francese di Forte Marghera, in via Forte Marghera 30, è giunto al suo terzo ed ultimo appuntamento.

Il progetto

MESTRE LAB è un progetto artistico espositivo nato dalla collaborazione tra IL CIRCOLO VENETO APS e DOMUS LAB per promuovere la realtà culturale locale, sviluppare nuove forme di socialità e fornire, attraverso l’arte, nuovi spunti relazionali alla cittadinanza dell’area veneziana di terraferma.

Per favorire nuovi scambi sociali e offrire agli abitanti della terraferma veneziana nuove opportunità culturali, il progetto vuole creare, all’interno della già ricca offerta culturale mestrina istituzionale, un circuito artistico indipendente, mettendo in rete i molti artisti attivi a Mestre e unendo sinergicamente le attività culturali de IL CIRCOLO VENETO, promotore del “Premio Mestre di Pittura” e di DOMUS LAB, promotore del progetto “Atelier aperti in terraferma”, progetto a cura di Gaetano Salerno, Vito Campanelli e Roberto Cannata, per offrire nuove occasioni espositive negli spazi di Forte Marghera.

Il progetto si prefigge, inoltre, di monitorare un’area di riferimento vasta e diffusa come quella della terraferma veneziana allo scopo di definire, attraverso una serie di mostre collettive di arti visive (pittura, scultura, video, installazioni) proposte con cadenza ciclica, un nuovo distretto dell’arte contemporanea.

Gli artisti

In occasione della terza mostra di venerdì 29 marzo 2024 (aperta al pubblico fino a domenica 19 aprile 2024), verranno presentati e posti in dialogo tra loro lavori pittorici, scultorei e installativi dei seguenti artisti:

VINCENZO EULISSE, MAURIZIO AZZOLINI, STEFANO ZARATIN, RAIMONDO SQUIZZATO, WALTER OCHS, TOMMASO OCHS, GIANNI PIVA, TATIANA CARAPOSTOL, WALTER DAVANZO, GIANPAOLO CALLEGARO, DIEGO LANDI, STEFANO MARIANI, ELENA DE ROCCO, GEA D’ESTE, NADIA COSTANTINI, IGOR COMPAGNO, ANDREA TAGLIAPIETRA, STEFANO MARTIGNAGO, SILVIA ZAMBON, ANDREA ROSARA, GABRIELLA MASSARI, ELISABETTA DUMINUCO, MICHELA GIACON, ALICE ANDREOLI, ANDREA VIZZINI, GRAZIA BARBIERI, SOFIA FRESIA, ALICE VOGLINO, SILVIA BRAMBILLA, GIANFRANCO TONIN, RENATA TABANELLI, NICOLE VOICU, ENZO MARCHESE, LUCIANO R. ROBUR.

Il ciclo di mostre è articolato in tre episodi espositivi curati dal critico e storico dell’arte Gaetano Salerno e dagli artisti Vito Campanelli e Roberto Cannata. Tre di questi si sono già svolti. Venerdì 29 marzo, fino a domenica 14 aprile 2024, ci sarà il terzo e ultimo, in programma.

Gli orari

Le mostre saranno visitabili da martedì a venerdì dalle 15 alle 19 e nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 20. Per ulteriori informazione: INFO DOMUS LAB domuslab.weebly.com; Gaetano Salerno 348 54 43 851, Vito Campanelli 327 01 30 562, Roberto Cannata 334 35 12 562.