MagicLand: apertura straordinaria 

MagicLand apre a Pasqua e Pasquetta con il debutto dello spettacolo “Magic Bubble Show” e con la caccia alle uova per i più piccoli

VALMONTONE – MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, riapre le sue porte in grande stile, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Con una serie di novità entusiasmanti, il parco si prepara ad accogliere i visitatori durante le festività pasquali e oltre.

In occasione delle festività pasquali, il Parco sarà eccezionalmente aperto il 31 marzo, l’1 e il 2 aprile, offrendo così un’opportunità unica per trascorrere momenti indimenticabili con amici e familiari. Tra le novità più attese, spicca la “JUNGLE EGGSPLORERS”, un’avventurosa caccia alle uova pasquali, in cui i giovani esploratori potranno mettere alla prova il loro fiuto da detective, seguire gli indizi e superare avvincenti prove per trovare le uova nascoste in giro per MagicLand.

Il 30 marzo segna il debutto del sorprendente “Magic Bubble Show”, uno spettacolo esclusivo che condurrà il pubblico in un viaggio magico attraverso il mondo delle bolle di sapone. Realizzato da Marco Zoppi & Rolanda, rinomati Bubble Artist a livello mondiale, lo spettacolo si svolgerà presso il Gran Teatro Alberto Sordi e sarà incluso nel prezzo del biglietto.

Ma le novità non finiscono qui: per la nuova stagione, MagicLand presenta sei nuove attrazioni che promettono di aggiungere ulteriore brivido e adrenalina all’esperienza dei visitatori. Tra queste, spiccano il rinnovato percorso dell’orrore di Katakumba, il terrificante Haunted Hotel 2.0, e l’affascinante Mystika 2.0 con un look completamente rinnovato. Inoltre, l’attrazione acquatica Rapide 2.0 è stata completamente rinnovata sia a livello meccanico che scenografico, mentre la nuova Battaglia Navale 2.0 promette un’esperienza coinvolgente e avvincente.

Oltre alle nuove attrazioni, il Parco offrirà una vasta gamma di spettacoli ed eventi per tutti i gusti. Il 1° giugno riapre MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico, che offre un’esperienza rinfrescante e divertente per tutta la famiglia. Con una tematizzazione rinnovata e una vasta gamma di attività, MagicSplash sarà il luogo ideale per godersi l’estate e creare ricordi indimenticabili.