Rivoluzione nella moda: Alessandro Michele da Gucci a Valentino

Alessandro Michele, celebre per la sua trasformazione di Gucci, si unisce a Valentino, aggiungendo un altro capitolo alla recente scossa nella moda

ROMA. Siamo nel bel mezzo di un grande sconvolgimento della moda? Alessandro Michele, che ha trasformato Gucci, si trasferisce da Valentino. È solo uno dei più recenti grandi cambiamenti nella danza delle sedie della moda.

È stato un periodo altalenante nella moda.

All’inizio della scorsa settimana, Dries Van Noten ha annunciato che lascia il brand che ha lanciato quasi 40 anni fa.

Venerdì, il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, che era stato nel brand per 25 anni, ha annunciato la sua partenza.

Van Noten ha comunicato di essere nel bel mezzo della ricerca del suo successore, ma la dirigenza di Valentino non ha perso tempo. Giovedì mattina, la casa di moda con sede a Roma aveva già un nuovo leader: Alessandro Michele, che dal 2015 al 2022 ha trasformato Gucci da un marchio di lusso tranquillo in una potenza globale della moda massimalista e pop-filosofica. Ha lasciato Gucci alla fine del 2022, presumibilmente perché si è opposto alla pressione di consegnare profitti sempre più alti.

“È un onore incredibile per me essere accolto alla Maison Valentino. Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità di unirmi a una Maison de Couture che ha la parola ‘bellezza’ scolpita in una storia collettiva, fatta di eleganza distintiva, raffinatezza ed estrema grazia”, ha detto Michele nel comunicato stampa. “Oggi, cerco le parole per nominare la gioia, per riguardarla, per trasmettere davvero ciò che provo: i sorrisi che partono dal petto, la beatitudine della gratitudine che illumina gli occhi, quel momento prezioso in cui necessità e bellezza si estendono e si incontrano. La gioia, però, è una cosa così viva che temo di ferirla se osassi pronunciare il suo nome.”

I designer, o più precisamente i loro CEO, spesso giocano a “musical chairs”, ma lo spostamento di tre designer di alto profilo in meno di due settimane è vertiginoso.

Nel frattempo, Condé Nast, che pubblica pilastri della moda come Vogue, GQ e Vanity Fair, sta attraversando un ciclo di licenziamenti, mentre i-D, considerato la bibbia originale indie della moda, ha licenziato gran parte del suo personale questa settimana mentre la nuova proprietaria Karlie Kloss supervisiona una reinvenzione.