TCBF, ultimo weekend di mostre

Si avvia al termine il Treviso Comic Book Festival, il Festival Internazionale di Fumetto e Illustrazione, che ha portato colore e visitatori nel capoluogo di Marca, nell’anno del suo ventennale. Chi ancora non avesse avuto modo di visitare le 13 esposizioni firmate TCBF può farlo entro domenica 15 ottobre: un’ultima occasione per un tuffo nel mondo del fumetto, ospitato nei luoghi più amati di Treviso, dai musei ai locali del centro storico.



Vent’anni di Fumetti

Nell’edizione celebrativa dei vent’anni di rassegna, un appuntamento da non perdere è nella sede di Fondazione Benetton Studi e Ricerche, venerdì dalle 15 alle 19 e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con la mostra “Vent’anni di Fumetti Trevigiani”: quattro lustri della produzione a fumetti della Marca Trevigiana attraverso la penna di 69 artisti tra cui Carlo Boscarato, Enrico Sbrojavacca, Ennio Comin, Altan, Luca Genovese, Karen Darboe, Marianna Pescosta, Paolo Gallina, Roberta Scomparsa, Claudio Calia, Diego Bonesso, Michele Foschini, Beppe Mora, Elisa Di Virgilio.

Sono ospitate a Casa Robegan, aperta dalle 15.30 alle 19, le creazioni di Bim Eriksson, Moa Romanova e Erik Svetoft, spaccato del fumetto contemporaneo svedese; ma anche l’esposizione “Succede a tutti, mamma” dei veneti Eliana Albertini, Iris Biasio e Miguel Vila e la mostra “Trevisani nel mondo”. Infine trova qui spazio l’esposizione per bambini della trevigiana Arianna Cicciò.

Spazio Solido si fa cornice della personale del fumettista canadese Patrick Kyle con la retrospettiva “Ten in Goblin Years”, visitabile dalle 15.30 alle 19, mentre dalle 16 alle 19 alla Galleria del Liceo Artistico è possibile apprezzare i fumetti del disegnatore internazionale Marco Quadri.

Interessante è la proposta serale al Dump che invita ad esplorare i mondi distopici e surreali di Cristian Robles, in arte Ken Sausage (dalle 18.30 all’1 di notte) e la miglior autoproduzione del 2022 del collettivo Banda Bendata (tutti i giorni dalle 19 all’1) alla Piola.

L’appuntamento con i fumetti del trevigiano Carlo Schievano, conosciuto come FATGOMEZ, è invece allo Spazio X con la sua “IPERVIOLENCE Genesis” (unica mostra a chiudere il 21 ottobre e aperta: sabato 14 e 21 ottobre, dalle 19.30 alle 24.00, venerdì 20 ottobre dalle 19.30 alle 2.00).

Per un tuffo indietro nel tempo fino alla nascita della kermesse, è raccomandata una visita alla mostra fotografica “Vent’anni di Treviso Comic Book Festival”, allestita nello spazio Progetto Giovani, che racconta in un percorso per immagini i primi vent’anni dell’amata rassegna trevigiana (aperta da mercoledì a sabato, dalle 14.30 alle 18.30).

Gli orari delle mostre sono tutti consultabili al link: https://www.tcbf.it/23/mostre/.



Foto di copertina: ©Ettore Garbellotto