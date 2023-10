EuroCup: seconda sconfitta per l’Umana Reyer

Esordio casalingo in EuroCup per l’Umana Reyer e seconda sconfitta di fila. Causa anche le molte assenze, contro Paris Basketball finisce 75-81.

MESTRE – Dopo la sconfitta nell’esordio londinese della Reyer in EuroCup, ecco arrivare una seconda sconfitta anche nel Parquet di casa. Sempre fatale l’ultimo quarto per i veneziani, con Paris Basketball, che esce dal Taliercio vittoriosa per 75-81.

Non bastano l’ ottima prova di Tessitori (21 punti, con 6/9 da 2, 2/3 da 3, 5 rimbalzi e 4 assist) e la doppia doppia di Simms (28+10 con 5/5 dall’arco).

La partita

Rotazioni limitate per gli orogranata con le assenze pesanti di Wiltjer e Janelidze, con Spissu in panchina solo come presenza a causa della forte contusione alla spalla destra rimediata nel finale nel match di campionato a Pesaro. A queste si aggiunge l’infortunio di O’Connell nel primo quarto che dopo soli 18” dal suo ingresso gira la caviglia del piede destro cadendo dopo aver realizzato un canestro.



La gara inizia a ritmi alti congeniali ai francesi, ma l’Umana Reyer dimostra di trovarsi a proprio agio, allungando per primi sul +4 (14-10 al 4′) trascinati in particolare da un Tessitori in ottima serata e costringendo gli avversari prima a 4 cambi contemporanei e poi al time out.

Dal 20-14 del 6′, sfruttando qualche non impeccabile chiusura difensiva orogranata e il predominio a rimbalzo (8-3 nel primo quarto per gli ospiti, con 4 rimbalzi offensivi), Parigi è avanti 22-24 al primo intervallo nonostante le ottime percentuali di tiro veneziane (5/8 da 2 e 3/6 da 3).

Cambia completamente la partita nel secondo periodo, visto che l’Umana Reyer sigilla la difesa e con l’iniziale 9-0 è 31-24 al 14’30”. Parigi si sblocca con quello che resterà fino al 17′ il suo unico canestro dal campo e, dopo i terzi falli in rapida successione di Brown e Parks che riducono ancor di più le possibilità di rotazione per coach Spahija, nell’ultimo minuto si porta addirittura avanti, prima della tripla di Tucker che manda le squadre negli spogliatoi sul 41-40.



A cavallo dei due tempi il protagonista è soprattutto l’ex Simms, poi sull’asse Tessitori (assist) e Parks (canestro) arrivano un paio di grandi giocate che testimoniano la pazienza e l’ottima capacità di circolazione offensiva degli orogranata. Caratteristiche che, abbinate alla grande intensità difensiva (stupenda la stoppata di Parks su Hifi, principale punto di riferimento dei francesi) consentono all’Umana Reyer di toccare il +7 (59-52) al 28’30” e chiudere il periodo sul 60-56, nonostante i quarti falli prima di Parks e poi di Brown.

A uscire per 5 infrazioni personali è pero Kratzer per l’ennesimo fallo in attacco in avvio di ultimo quarto: ciò nonostante, coach Spahija è costretto al 31′, sul 60-60, al time out che però non interrompe l’inerzia ospite (60-64 al 32’30”), prima che Tucker sblocchi gli orogranata nel periodo.

Parigi è al bonus dopo 3’30” e i recuperi e l’intensità difensiva valgono il sorpasso orogranata subito dopo metà quarto (67-66). I francesi allungano però a +6 (67-73) al 38′ e, nonostante provi a non arrendersi, in particolare con Simms, l’Umana Reyer non riesce più a rientrare oltre il -3. Finisce 75-81.



Gli orogranata torneranno in campo al Taliercio anche nei prossimi due incontri: quello di campionato di sabato con Cremona (ore 20.30) e quello di coppa con l’Hapoel di martedì 17 alle 20.

Il tabellino

Parziali: 22-24; 41-40; 60-56

Umana Reyer: Spissu ne, Tessitori 21, Casarin, De Nicolao, O’ Connell 2, Parks 8, Brooks, Simms 28, Iannuzzi ne, Brown jr., Tucker 16. All. Spahija.

Paris: Shorts 18, Malcolm 11, Hifi 17, Ward 7, Sy 10, Kessens 8, Herrera, Kratzer 2, Denis, Diawara ne, Jantunen 8. All. Iisalo.