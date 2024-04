Stop al numero chiuso nella facoltà di Medicina

Abolizione del numero chiuso nelle facoltà di Medicina, un nuovo capitolo nella formazione medica e sanitaria del paese.

Il panorama dell’istruzione superiore in Italia si sta preparando a un cambiamento epocale, con il via libera all’abolizione del numero programmato nelle facoltà di Medicina.

Mercoledì scorso, il comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha approvato all’unanimità il testo base per dire addio al numero chiuso a Medicina. Roberto Marti, presidente della Commissione, ha espresso la sua soddisfazione per l’adozione del testo, sottolineando la massima convergenza di tutte le forze politiche su questa decisione. Oltre alla facoltà di Medicina, anche i percorsi di studio in Odontoiatria e Veterinaria vedranno l’abolizione delle limitazioni all’accesso.

Le nuove norme, previste per entrare in vigore nel 2025, prevedono la possibilità di iscriversi liberamente al primo semestre. Tuttavia, per accedere al secondo semestre sarà necessario superare gli esami di alcune discipline d’indirizzo. In caso di mancata ammissione, saranno riconosciuti i crediti formativi utili per cambiare facoltà.

Il ministro dell’università Anna Maria Bernini ha dichiarato: “Trasparenza, equità, merito: è su questi principi che il governo ed il ministero dell’Università vogliono riformare l’accesso a Medicina, combinando le legittime aspirazioni degli studenti alle necessità del sistema sanitario. Sappiamo che nei prossimi anni potremo formare almeno 30mila futuri nuovi medici, ai quali dobbiamo garantire una preparazione di qualità, attenta soprattutto alle opportunità che le nuove tecnologie offrono in campo medico”.