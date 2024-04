Il Ct dell’Italvolley Fefè De Giorgi ha comunicato la lista dei 30 azzurri per la Volleyball Nations League 2024. Fondamentali gli ultimi punti per Parigi 2024.

Prosegue la corsa dell’Italvolley maschile verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La prossima edizione della Volleyball Nations League 2024 sarà infatti fondamentale per raccogliere gli ultimi punti utili del ranking mondiale per accedere ai Giochi.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha comunicato la lista dei 30 atleti della nazionale italiana maschile che saranno utilizzabili per la Volleyball Nations League 2024.

L’Italia al momento occupa nel world ranking la terza posizione (342,43 punti) ed è la nazionale meglio classificata tra quelle non ancora qualificate alla manifestazione a cinque cerchi.

I 5 posti ancora disponibili verranno assegnati in base al ranking mondiale, preso in esame il 23 giugno al termine della fase a gironi della VNL.

Gli azzurri esordiranno nella Volleyball Nations League a Rio de Janeiro, Brasile (22-26 maggio) dove troveranno sulla loro strada: Germania, Iran, Giappone e i padroni di casa del Brasile.

Nella tappa successiva saranno impegnati a Ottawa, Canada (6–9 giugno) per affrontare Francia, Stati Uniti, Cuba e Olanda.

Nella terza settimana di gioco, in programma a Lubiana, Slovenia (19-23 giugno), la nazionale maschile scenderà in campo contro: Polonia, Bulgaria, Slovenia, e Turchia.

La Final 8 si disputerà a Lodz (Polonia) dal 27 al 30 giugno.

I 30 per la Volleyball Nations League

VNL 2024: i 30 azzurri divisi per ruolo

Palleggiatori: 2. Paolo Porro, 9. Marco Falaschi, 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: 26. Francesco Sani, 5. Alessandro Michieletto, 3. Francesco Recine, 21. Davide Gardini, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 20. Tommaso Rinaldi, 29. Giulio Magalini, 31. Luca Porro.

Centrali: 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 19. Roberto Russo, 4. Marco Vitelli, 27. Edoardo Caneschi, 11. Giovanni Sanguinetti, 30. Leandro Mosca, 10. Gabriele Di Martino.

Opposti: 16. Yuri Romanò, 18. Fabrizio Gironi, 23. Alessandro Bovolenta, 24. Lorenzo Sala.

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Gabriele Laurenzano, 25. Damiano Catania, 22. Marco Gaggini.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)

Week 1 (Rio de Janeiro, Brasile)

22 maggio: Germania – Italia ore 22.30

24 maggio: Iran – Italia ore 22.30

25 maggio: Giappone – Italia ore 19

26 maggio: Brasile – Italia ore 15

Week 2 (Ottawa, Canada)

6 giugno: Francia – Italia ore 2

6 giugno: Usa – Italia ore 22.30

7 giugno: Cuba – Italia ore 17

9 giugno: Italia – Olanda ore 17

Week 3 (Lubiana, Slovenia)

19 giugno: Italia – Polonia ore 20.30

20 giugno: Bulgaria – Italia ore 16.30

22 giugno: Slovenia – Italia ore 20.30

23 giugno: Turchia – Italia ore 16.30

Quarti di finale (Lodz, Polonia)

27 giugno ore 17 e 20

28 giugno ore 17 e 20

Semifinali (Lodz, Polonia)

29 giugno ore 17 e 20

Finali (Lodz, Polonia)

30 giugno ore 17 e 20