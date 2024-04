“Impegno Civico” riparte da Cristiana Sparvoli, candidata sindaca di Carbonera

Prima uscita ufficiale sabato 27 aprile, dalle 11 alle 12, nel plateatico del pub “Mille995”, in via Primo Maggio 43 a Carbonera.

CARBONERA – “Impegno Civico”, formazione storicamente presente nelle competizioni elettorali amministrative di Carbonera, ha scelto il candidato sindaco che la rappresenterà alle prossime consultazioni dell’8-9 giugno. Si tratta di Cristiana Sparvoli, 65 anni, giornalista professionista, che ha accettato la proposta formulata dopo due mesi di incontri, a cui hanno partecipato molti cittadini per la “costruzione” della nuova compagine di “Impegno Civico” e del programma.

Tra i sostenitori della candidatura ci sono i consiglieri comunali uscenti di minoranza Giulia Casarin, Kusuma Cappellazzo, Artemio Bertuol e Franco Moro, nonché Gabriele Mattiuzzo, ex candidato sindaco alle elezioni del maggio 2019.



La candidata

Cristiana Sparvoli nella sua professione di giornalista, intrapresa giovanissima alla fine degli anni Settanta, si è occupata di vari ambiti: economia, politiche sindacali e del lavoro, sanità, scuola, sociale, cronache dai comuni della provincia di Treviso, cultura e spettacoli.

La candidata sindaca di “Impegno Civico” è molto legata a Carbonera, paese in cui ha risieduto a lungo con la famiglia, ben inserendosi nella comunità di Pezzan. Nel 2023 si è avvicinata per la prima volta attivamente al mondo della politica trevigiana, candidandosi a consigliere comunale nella lista Azione-Italia Viva a sostegno del candidato sindaco Nicolò Rocco. Esperta di cultura enogastronomica, ha pubblicato diversi libri sull’argomento e in passato ha curato l’organizzazione di rassegne musicali ed eventi culturali. Esperienze di promozione sociale e condivisione che intende mettere al servizio della comunità di Carbonera.



La lista

“Impegno Civico” è composta da 16 persone (10 uomini e 6 donne) di tutte le età (la più giovane ha 23 anni) e professionalità. Vi figurano molte new entry di spessore, insieme a nomi noti delle scorse amministrazioni di Carbonera. La compagine civica correrà completamente slegata dai simboli di partito, mantenendo la sua ispirazione fondante: amministratori locali che si mettono, prima di tutto, al totale servizio della comunità.

“Ho accolto la proposta di candidarmi con grande coraggio, e un pizzico di temerarietà, in un periodo in cui le persone si allontanano dal fare politica, che non è solo quella dei partiti, ma l’impegnarsi in prima persona come cittadini attivi per la gestione del bene comune”, sostiene Cristiana Sparvoli, “Ringrazio le donne e gli uomini che hanno deciso di scendere in campo insieme a me. Sono consapevole del compito, e della grande sfida, a cui vado incontro. Ma sono sicura di avere accanto una squadra di persone molto competenti in vari ambiti, così come avremo sempre l’appoggio e la collaborazione dei consiglieri comunali uscenti che, per varie motivazioni personali, hanno scelto di non ricandidarsi in questa tornata elettorale. Nei prossimi giorni presenteremo tutti i nomi dei nostri sedici candidati consiglieri e il programma, che abbiamo elaborato, nel corso di continui confronti, con il contributo di vari cittadini di Carbonera presenti agli incontri convocati a partire dal mese di febbraio. Le candidature sono maturate in questo serrato confronto. Non sono certo frutto di frettolose consultazioni, ma ponderate. Anche gli incontri che abbiamo messo in calendario nelle varie frazioni serviranno a raccogliere le istanze, gli umori e le aspettative dell’intera comunità di Carbonera, sia in una visione di presente, ovvero i progetti più contingenti, che di futuro prossimo. Abbiamo il dovere di tenerne conto nella costruzione di un programma davvero rispondente ai bisogni delle persone, delle imprese e di tutte le realtà del tessuto sociale”.