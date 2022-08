SPECIALE SOSTENIBILITÀ – Intervista alla Prof.ssa Loriana Pelizzon, Docente di Politica Economica presso Università Ca’ Foscari Venezia

Aumenta il costo del denaro; sale l’inflazione. È un bene o un male per la nostra economia? E soprattutto cosa cambierà per le tasche delle famiglie? Lo abbiamo chiesto ad una esperta di settore, una docente universitaria di alto profilo: la Professoressa Loriana Pelizzon che insegna Politica Economica all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Anche Lei è stata uno degli autorevoli relatori del Convegno promosso dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, lo scorso giugno a Venezia, in tema di sostenibilità.

Guarda il video su YouTube.