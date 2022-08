Silea per lo sport. Il Comune investe sugli impianti sportivi e sulla promozione delle attività

L’Amministrazione Comunale di Silea punta sull’efficientamento e l’implementazione delle strutture sportive del territorio, al fine di dare a sempre più cittadini la possibilità di praticare sport in sicurezza nel territorio

Sono in corso diversi cantieri, tutti volti a migliorare le strutture già esistenti in un’ottica di efficientamento e di valorizzazione e adeguamento dell’esistente alle nuove esigenze demografiche.



Parco dei Moreri

Il primo al Parco dei Moreri, prevede la trasformazione del vecchio bocciodromo in un moderno campo gioco multisport, dove i ragazzi potranno praticare basket, pallavolo e calcetto al coperto. L’intervento, che ha un costo totale di €. 130.000, è curato dalla ditta Sportler che funge da stazione appaltante in ottemperanza ad una convenzione siglata con il Comune di Silea.



Campo da calcio

In corso anche l’efficientamento dell’impianto di illuminazione del campo da calcio di Silea, con una spesa complessiva ammontante ad Euro 135.000. I lavori consistono nella sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con proiettori a led di alta efficienza, al fine di abbattere il consumo di energia elettrica, voce di spesa sempre notevole nel bilancio comunale e delle società sportive.

Infine è in fase di conclusione il progetto che prevede la manutenzione straordinaria degli spogliatoi degli impianti sportivi del calcio. Il progetto, di oltre 400.000, prevede il rifacimento completo degli spogliatoi per dare comfort e sicurezza agli atleti fruitori dell’impianto.



Bando “Sport e Musica per tutti”

In arrivo infine per settembre anche il nuovo bando “Sport e Musica per tutti”, che prevede un contributo alle famiglie per l’iscrizione dei figli a società sportive e musicali del territorio: l’importo stanziato durante lo scorso anno scolastico era stato di € 120.000.

“La nostra Amministrazione ha sempre creduto molto nello sport come attività fondamentale per la costruzione dell’identità dei ragazzi. Per questo in 5 anni abbiamo investito 550 mila euro solo per la promozione della pratica delle attività sportive e musicali, con il bando Sport e Musica per tutti, che restituisce alle famiglie di Silea buona parte delle spese sostenute per le rette di iscrizione dei ragazzi. Ma per fare sport servono anche strutture adeguate, per cui c’è un lavoro costante per mantenere in buono stato e migliorare l’efficienza di quelle esistenti.

Il tutto nella visione di insieme di un territorio all’interno del quale i ragazzi, grazie alle piste ciclabili che conducono agli impianti sportivi, possono muoversi in autonomia e fare sport, riducendo l’aggravio economico e logistico sulle famiglie” sottolinea Rossella Cendron, Sindaco di Silea.

