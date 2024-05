Space Meetings Veneto, FidoImpresa e investimenti alle imprese dell’aerospazio

Ancora una volta Venezia, con la sua storica vocazione all’incontro di culture e idee, si è rivelata la cornice perfetta per ospitare il salone delle realtà imprenditoriali del settore aerospazio e difesa.

VENEZIA – Si è conclusa la seconda edizione dello Space Meetings Veneto, il salone delle aziende e realtà imprenditoriali del settore aerospazio e difesa. L’evento ha attirato l’attenzione internazionale, accogliendo ben 250 aziende provenienti da 22 Paesi diversi.

Tra queste, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il dott. Giampaolo Ambrosi, Direttore Generale di FidoImpresa Spa, una società italiana specializzata nel finanziamento e nel credito alle imprese. Durante una piacevole chiacchierata, Ambrosi ha condiviso la sua visione sul futuro dell’economia, della società e dell’umanità, estendendo lo sguardo ai prossimi cento anni.

“La tecnologia che oggi diamo per scontata, come i telefonini, i GPS e i navigatori, è il frutto delle sperimentazioni effettuate decenni fa nei laboratori spaziali e nelle stazioni orbitanti” ha spiegato. “Le innovazioni del settore aerospaziale continuano a influenzare profondamente la nostra vita quotidiana e lo faranno ancora di più in futuro”. E conclude: “Solo sostenendo gli investimenti che tutte queste aziende devono fare possiamo renderle protagoniste della crescita economica di tutto il mondo”.

Lo Space Meetings Veneto si conferma quindi non solo come un punto di incontro per le aziende del settore, ma anche come un importante forum per discutere e anticipare le tendenze tecnologiche e le loro implicazioni per il futuro della nostra società. E Venezia, con la sua storica vocazione all’incontro di culture e idee, si è rivelata ancora una volta la cornice perfetta per un evento di tale portata.