Un testo unificato adottato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato per la tutela nella Carta Costituzionale delle vittime di reato.

ROMA. Nella Commissione Affari Costituzionali, è stato adottato, in modo trasversale, un testo unificato per introdurre nella Costituzione la tutela delle vittime di reato. Il testo nasce da un accordo tra le forze politiche, a partire dai 4 disegni di legge già presentati.

“Fa piacere che nella Commissione Affari costituzionali sia stato adottato in modo trasversale, a partire da 4 disegni di legge delle diverse forze politiche, un testo unificato per introdurre in costituzione la tutela delle VITTIME di reato. Modificando l’art 111 della Costituzione adempiamo a un dovere nei confronti delle tante VITTIME di eventi tragici e stragi e dei loro familiari che non hanno ricevuto un trattamento giusto nel corso dei processi”. Lo ha detto il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali, durante la conferenza stampa “Verso la protezione costituzionale delle VITTIME di reato” in sala Caduti di Nassirya, martedì 21 maggio 2024, in piazza Madama, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di numerosissime associazioni di vittime, Felice Casson, il senatore Bruno Marton (M5S), il senatore e relatore dei ddl abbinati Costanzo della Porta (FdI) e il presidente della Commissione Affari Costituzionali Alberto Balboni (Fdi). “Questa deve essere – ha continuato Parrini – una battaglia che non divide il parlamento ma che lo unisce”.

“Questa iniziativa – ha detto il magistrato ed ex senatore Felice Casson – è nata dal basso, dalle persone comuni che hanno pesantemente sofferto nella loro vita e che purtroppo nel corso dei processi sono state spesso trattate in malo modo da giudici insofferenti nei confronti delle parti civili. Credo che i diritti delle VITTIME rappresentate dalle associazioni oggi qui presenti debbano essere tutelati dalla Carta. Ora, dopo l’impegno della Commissione Affari costituzionali, aspettiamo che anche la Commissione giustizia faccia la sua parte. “.

Intervenuto, insieme ad altri rappresentanti delle associazioni, anche Marco Bouchard, ex pm a Torino, presidente di Rete Dafne Italia. “Gli imputati – ha detto – nulla hanno da temere da questa riforma. La modifica ha a che fare con la dignità delle VITTIME, non lede l’equilibrio tra le parti del processo. La Commissione Affari Costituzionali e l’intero Senato hanno l’opportunità di porre rimedio a tante sofferenze e ingiustizie”.

Con la richiesta della modifica dell’Art. 111della Costituzione, le parti civili non intendono in alcun modo ledere i legittimi diritti della difesa, ma ritengono doveroso che le vittime possano sapere che lo Stato è sempre al loro fianco nel perseguimento della verità e giustizia.

La richiesta di questa modifica per la tutela delle vittime è nata dal basso ed è stata sottoscritta da numerosissime associazioni e comuni cittadini. Fra pochi giorni si vota per eleggere il Parlamento Europeo e l’Unione si è sempre espressa con i suoi strumenti normativi affinché ogni Stato membro preveda nel proprio sistema giudiziario un ruolo effettivo e appropriato alle vittime.

Le associazioni che hanno aderito:

Associazione Cittadini per la Memoria del Vajont Noi, 9 Ottobre (Comitato dei comitati e associazioni) Ass. vittime del Salvemini

Rete Dafne Libera

Vittime Torre Piloti di Genova Ass. il Sorriso di Filippo (terremoto Amatrice-Accumoli)

Ass. Anna Aloysi – Incidente ferroviario Andria-Corato

Ass. italiana esposti amianto Medicina Democratica

Ass. Consumatori Utenti

Stop Biocidio (vittime Terra dei fuochi) Ambasciata dei Bambini dei Vajont

Il Mondo che vorrei (strage ferroviaria di Viareggio)

Comitato delle vittime di Rigopiano Associazioni Vittime Moby Prince

Associazione San Giuliano di Puglia 31 0tt0bre 2002 (vittime crollo della scuola elementare)

Comitati morti sul Lavoro Fondazione 6 Aprile per la vita (vittime terremoto dell’Aquila)

Martiri dell’Aquila (vittime del terremoto)

Mamme no Pfas Pfas Land e No Pfas

Comitati ambiente Lombardia Alluvionati Emilia Romagna 2023 Vittime Talidomide

Altre associazioni che sostengono la modifica dell’art.111

Daniela Trollio, presidente Comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nei territori Luciano Orio, Coordinamento per assistere famiglie delle vittime sul lavoro

Bruno Giordano, ex capo Ispettorato del lavoro, giudice della Corte di Cassazione

Sociologi di posizione AltragricolturaBio

Cooperativa agricoltori braccianti Massari Orto Conviviale



Casa Comune La via Libera

Comitato vittime del Ponte Morandi

Emanuel Diaz, fratello di Henry, vittima ponte Morandi

Padre Alex Zanotelli

Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 2024

Centro Studi Sereno Regis