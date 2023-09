Soave, la Locanda Ai Capitelli

di Carlo Franchini

Nel Veneto c’è un luogo a me particolarmente caro, il borgo di Soave, definito nel 2022 “il borgo più bello d’Italia”.

Nel cuore della cittadina, l’antico borgo è dominato dall’alto dal castello degli Scaligeri con le sue imponenti mura. Intorno al X secolo, Berengario I°, re d’Italia e imperatore del Santo Romano Impero, sui ruderi di una antica fortificazione, fece restaurare il castello dotandolo anche di grandi mura per proteggere il villaggio dalle costanti incursioni dei Magiari.

Guarda il video su YouTube.

Il castello, conservato in modo eccellente, fa mostra di sé già quando dalla valle si accede alla città.

Anche il borgo è molto ben tenuto. L’accesso da Porta Verona, la più significativa di Soave, si affaccia sulla via Roma che attraversa la parte più coinvolgente del borgo. Lungo la via, le case sono dipinte con i colori che rispettano lo stile del luogo e numerose sono le osterie dove è possibile assaggiare i famosi vini di Soave. Raggiungo la chiesa di San Lorenzo, di cui si hanno notizie fin dal 1029, che ospita numerose opere d’arte, tra cui la preziosa “Pala di San Rocco” dipinta dal famoso pittore veronese (Francesco Morone (1471-1529). Una straordinaria opera d’arte che raffigura la Madonna con il Bambino sul trono, con ai lati San Rocco e San Gioacchino.

Non lontano ecco la bella Piazza dell’Antenna dove spicca il palazzo di Giustizia. Qui il tempo sembra essersi fermato regalando straordinari scenari antichi!

E per caso, a non più di cento metri dal borgo, ho scoperto la Locanda Ai Capitelli dove ho soggiornato con piacere. Circondata dal verde dei tanti vitigni poco lontani e da cui si ammira il Castello sorseggiando un bicchiere di Soave in attesa del pranzo, ho conosciuto il proprietario, Andrea, che mi ha raccontato la sua interessante storia nell’intervista che vi propongo.

La Locanda Ai Capitelli era un’antica dimora abbandonata, restaurata egregiamente e trasformata in locanda con annesso un ristorante. Una moderna attività a carattere familiare con tutti i confort, gestita con professionalità e cortesia da Andrea, Elga, Giulia, Elena e Alberto la cui massima, come scrivono sul sito, è:

“Per chi cerca relax o un hotel vicino a Verona e Vicenza questo è il posto giusto!

Tra le verdi colline dove nasce il vino Soave.

Offriamo la migliore ospitalità e cucina della nostra meravigliosa terra.”

Ed è proprio così perché le camere sono belle ed accoglienti, la cucina è davvero eccellente così come l’ampia scelta di vini custoditi nella cantina al piano inferiore. Una esperienza da vivere! Buon viaggio!