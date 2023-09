A Mogliano 4.390 studenti sui banchi di scuola: 90mila euro a disposizione delle famiglie

Il Comune di Mogliano Veneto stanzia 90mila euro per le famiglie i cui figli torneranno presto sui banchi di scuola, dedicati a assistenza e refezione scolastica.

A Mogliano Veneto tutto è pronto per l’inizio di un nuovo anno scolastico, caratterizzato da spazi sempre più sicuri, moderni e gradevoli destinati ai giovani moglianesi e da contributi di assistenza o refezione scolastica rivolti alle loro famiglie.

Come di consueto si è approfittato dei tre mesi di chiusura estiva per eseguire le manutenzioni ordinarie nelle scuole, come ad esempio le dipinture murarie, sistemazione dei giochi esterni, pulizie degli scarichi, sistemazione delle recinzioni, e tanti lavori di manutenzione su serramenti ed impianti…

Una grossa fetta del bilancio comunale è ogni anno destinata al capitolo Istruzione come quota parte per calmierare il prezzo del buono mensa e del trasporto scolastico, le spese di arredo scolastico, le bollette, e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

A parziale copertura delle spese sostenute dalle famiglie moglianesi per i figli frequentanti scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2023/2024, l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha messo a disposizione delle famiglie contributi diretti per ben 90mila euro, suddivisi in 30mila euro per contributi diretti di assistenza scolastica e 60mila euro per contributi di refezione scolastica (la cui domanda potrà essere presentata esclusivamente via web attraverso il sito istituzionale all’indirizzo https://servizimoglianoveneto.comunefacile.eu, cliccando sul bottone dedicato ai SERVIZI SCOLASTICI ONLINE, entro il 29.09.2023).

In aggiunta ai 90mila euro messi a disposizione delle famiglie moglianesi per le spese sostenute dai figli in età scolastica, l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha previsto 50mila da destinare come contributo a sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie di Zerman e Campocroce, e ancora 67mila euro come contributo a sostegno dell’autonomia scolastica a favore degli istituti comprensivi statali di Mogliano Veneto “Nelson Mandela” e “Marta Minervi”.

Così il Sindaco Davide Bortolato, con un augurio diretto a tutti i giovani moglianesi che in questi giorni si rincontreranno sui banchi di scuola «Vorrei augurare a tutti gli studenti non solo un buon anno scolastico ricco di soddisfazione per l’impegno che verrà profuso, ma soprattutto di essere curiosi, voraci di stimoli e di coltivare degli interessi. E auspico che tutti i genitori non manchino mai di offrire i giusti input e di condividerli sempre con i propri figli».

Aggiunge l’Assessore alle Politiche Educative e al Bilancio Martina Cocito: «Nonostante il periodo difficile, in cui il bilancio comunale è sofferente soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, siamo riusciti a garantire importanti risorse destinate alla scuola, che rimane per questa Amministrazione una priorità imprescindibile».





I numeri degli studenti

Scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali: 2.046

Scuola dell’infanzia paritarie: 113

Liceo Berto: 1.130

Collegio Salesiano Astori (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado): 1.100