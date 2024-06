Reyer sconfitta da Shengelia

L’Umana Reyer Venezia esce sconfitta da una Virtus Bologna quasi perfetta guidata dal miglior Shengelia di stagione (29 punti).

MESTRE – La stagione dell’Umana Reyer si chiude in Gara 4. Non è bastato un primo quarto finalmente convincente e la giornata di grazia di Heidegger che ha chiuso con 21 punti. Troppa Virtus Bologna, trascinata dal miglior Shengelia di stagione, con ben 29 punti (10 falli subiti, 8/12 da due, 10/14 ai liberi e 29 di valutazione) e da un Belinelli sempre decisivo (22 per lui alla fine).

Qualche rimpianto soprattutto per le percentuali di realizzazione ai tiri liberi. Alla fine un vero e proprio Blackout determina la sconfitta con l’81-96 che vale il 3-1 nella serie e manda Bologna in finale con Milano per il quarto anno di fila.

La partita

Rientra Kabengele dopo i forfait delle precedenti gare causa infortunio. Il quintetto base però è lo stesso di Gara 3 con Spissu, Heidegger, Tucker, Wiltjer e Tessitori. Per la prima volta in questa serie è la Reyer a sbloccare il punteggio con il libero di Tucker, ma Bologna risponde subito portandosi sull’1-5.

È comunque una Reyer diversa dalle altre gare. Dunston commette subito il secondo fallo, come anche Tessitori. Al 2′ è 8-5 e al 3’30” 12-7, prima del bonus ospite. Venezia vola facilmente in contropiede, ma Bologna non molla nonostante il terzo fallo (con tecnico) ad Hackett al 4’30”. Al 6’30” sono in perfetto equilibrio sul 15, e si continuo punto a punto fino alle due triple finali di Casarin e Simms che chiudono il primo quarto sul 27-23.

Il break orogranata arriva a 9-2 con l’and-one di Simms per il 30-23 che apre il secondo quarto e la Reyer sembra averne di più con la schiacciata di Parks del 32-26 all’11’30” dopo recupero di De Nicolao. La Virtus però è sempre lì e raggiunge la parità a 35 al 14′, Coach Spahija che chiama Time Out.

Gli ospiti però continuano con un parziale di 8-20 in 6′ e la conseguente chiamata della sospensione sul 38-43. Parks stoppa in maniera clamorosa Zizic, Spissu al 18′ commette il terzo fallo e prende anche un tecnico, Venezia continua a non segnare dalla lunetta. La Segafredo tocca il +10 al 19′ (41-51) e rientra negli spogliatoi avanti 45-57.

Il secondo tempo vede in campo il quintetto piccolo con De Nicolao, Heidegger, Tucker, Parks e Simms, mettendo anche questa volta in difficoltà Bologna. Heidegger è indemoniato e mette a segno 9 punti, Simms infila la tripla. Gli ospiti chiamano Time Out al 22’30” sul 57-62.

Venezia va forte in difesa, Simms riporta i suoi sotto di 3 e poi si infortuna sul 59-62 al 23’30”. Parks riavvicina il punteggio sul 61-64 al 24’30”. Ma gli orogranata non hanno fatto i conti con Shengelia che praticamente segna da solo tutti i punti di squadra tranne una tripla di Belinelli.

Fischiato antisportivo a Tessitori sul 61-68 al 26′. Tucker riporta gli orogranata sul 66-68 al 27’30”. Shengelia mette i due punti del fine quarto. Si va sul 66-70.

L’ultima frazione vede la Reyer infilare subito due triple con Heidegger e Spissu e arriva al -1. È l’ultimo sprazzo orogranata che ormai stanca subisce un break di 0-11 con anche Spissu fuori per falli. Coach Spahija chiama un Time Out sul 72-84 a metà periodo, ma l’inerzia non cambia.

La Reyer non c’è più e segna solo un libero con Heidegger al 38’30” per il 73-91. C’è spazio ancora per le triple di De Nicolao e del neo entrato Janelidze. Ma la partita ormai è ben che finita. Bologna vince 81-96 e trova in finale ancora l’EA7 Milano per la quarta volta di fila.

Il tabellino

Parziali: 27-23; 45-57; 66-70

Umana Reyer Venezia: Spissu 4, Tessitori 5, Heidegger 21, Casarin 3, De Nicolao 6, Janelidze 3, Kabengele, Parks 9, Brooks ne, Simms 12, Wiltjer 8, Tucker 10. All. Spahija.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Belinelli 22, Pajola 8, Dobric, Mascolo, Lomasz 6, Shengelia 29, Hackett, Polonara 7, Zizic 2, Dunston, Abass 15. All. Banchi.