Iuav: coinvolti anche i cittadini nel progetto iNEST

Il 5 giugno alle 18, presso i Magazzini Ligabue a Santa Marta, si terrà un evento aperto alla cittadinanza per presentare le attività di coinvolgimento dei cittadini del consorzio iNEST.

VENEZIA – Il 5 giugno alle 18, presso i Magazzini Ligabue 6-7 a Santa Marta, si terrà un evento aperto alla cittadinanza per l’avvio e la presentazione delle attività trasversali di coinvolgimento dei cittadini (citizen engagement) realizzate nell’ambito del consorzio iNEST (Ecosistema dell’innovazione Nordest), di cui Iuav è partner. L’incontro rappresenta un’opportunità unica per esplorare una serie di iniziative che mettono al centro il ruolo dei cittadini e delle cittadine, con l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’Università e della ricerca alla vita quotidiana delle persone e al territorio.

Un ecosistema di relazioni durature

Il cuore dell’iniziativa è rendere la conoscenza più accessibile a tutte e tutti, creando un ecosistema di relazioni durature tra Università, territori, cittadini/e e comunità. Attraverso un approccio inclusivo e partecipativo, i cittadini avranno l’opportunità di contribuire attivamente a progetti di innovazione, favorendo un dialogo costruttivo e continuo con il mondo accademico e della ricerca.

I temi chiave di iNEST

Iuav partirà con una prima mappatura delle esperienze anticipatrici di futuro individuate a partire dai temi chiave di iNEST: neutralità climatica, sostenibilità economica, ambientale e sociale, innovazione. Queste esperienze saranno poi valorizzate attraverso una piattaforma digitale e con un tour in bicicletta aperto a un pubblico vasto, per mettere in connessione i luoghi di innovazione sparsi nel Nord-Est. Inoltre, a partire da settembre 2024, sarà realizzato un programma di lezioni aperte al pubblico.

Performance “Bodies in/through space”

La presentazione ai Magazzini Ligabue sarà arricchita dalla performance site specific “Bodies in/through space”, selezionata dal festival culturale del New European Bauhaus. Questa esibizione offrirà un’interpretazione artistica dello spazio e del movimento, sottolineando l’interazione dinamica tra corpo e ambiente costruito.

Cos’è il progetto iNEST – Spoke 4?

Il progetto iNEST (Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem) è una delle 11 reti italiane di ricerca su base territoriale finanziate dal PNRR. Lo scopo dell’ecosistema è rafforzare la collaborazione tra enti di ricerca, sistema produttivo e istituzioni territoriali, agevolando la trasformazione tecnologica dei processi produttivi in un’ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale nelle aree del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Lo Spoke 4: “City, Architecture, Sustainable design”

Lo Spoke 4 “City, Architecture, Sustainable design” è dedicato al progetto sostenibile inteso come cura e manutenzione dell’ambiente costruito a tutte le scale: dal territorio, alla città, all’architettura. Promuove la collaborazione e lo scambio di saperi fra tutti i soggetti della filiera delle costruzioni e mira a coinvolgere imprese e studi professionali con grande capacità di innovazione per rispondere ai bandi a cascata del PNRR. I partner affiliati includono Iuav, Università di Udine e Trieste, Università di Padova, consorzio CORILA e il centro di ricerche CRESME.