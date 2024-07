Redentore 2024: tra tradizione e spettacolo

Venezia si prepara a celebrare una delle sue festività più amate, la Festa del Redentore, con un evento straordinario che combina tradizione e spettacolo

VENEZIA – Sabato 20 luglio, Venezia si prepara a festeggiare il Redentore 2024, un evento atteso con grande entusiasmo che celebra la tradizione e l’eredità di Marco Polo nel 700º anniversario dalla sua morte. La serata culminerà con uno spettacolo pirotecnico incredibile dal titolo “Le luci di Marco Polo”, un omaggio al celebre viaggiatore veneziano.

L’esperienza magica offerta da Parente Fireworks trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso i colori e i simboli del leggendario viaggio di Marco Polo. I fuochi d’artificio dipingeranno il cielo di Venezia con sfumature di rosso, oro, verde e blu, evocando le spezie orientali, la magnificenza di Venezia, le distese asiatiche e l’immensità del Mediterraneo. Durante i circa quaranta minuti di spettacolo, il cielo si illuminerà come le pagine del famoso libro di Marco Polo, “Il Milione”, mentre si ripercorrono le tappe indimenticabili del suo viaggio. L’apice dello spettacolo sarà una cascata di scintillanti fuochi d’artificio dorati, simbolo delle ricchezze e delle meraviglie che Marco Polo ha portato con sé al suo ritorno.

La Festa del Redentore è uno degli eventi più sentiti a Venezia e viene organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela spa, per garantire una celebrazione indimenticabile. Le festività prenderanno il via il venerdì 19 luglio con l’apertura del ponte votivo, un collegamento temporaneo che unisce simbolicamente Fondamenta delle Zattere e la Basilica del Cristo Redentore sull’isola della Giudecca, solitamente separate dalle acque lagunari.

Nell’edizione del 2024, i fuochi d’artificio si diffonderanno anche ad Asseggiano, Malcontenta e Pellestrina alle 23.30, regalando uno spettacolo di luce e colore a queste località. Inoltre, Murano, Marghera e Gazzera ospiteranno attività di intrattenimento e performance musicali per coinvolgere il pubblico.

Al fine di garantire la sicurezza e gestire l’afflusso di persone, è prevista la prenotazione delle postazioni sia in acqua che a terra, con priorità per i residenti.

Domenica 21 sarà dedicata alle emozionanti regate nel Canale della Giudecca. Le gare inizieranno alle 16.00 con la regata dei giovanissimi su pupparini a due remi, seguita alle 16.45 dalla regata su pupparini a due remi e alle 17.30 dalla regata su gondole a due remi. Le celebrazioni si concluderanno con la Santa Messa Votiva alle 19.00 nella suggestiva Chiesa del Redentore.

Per ulteriori informazioni, inclusi dettagli sulle prenotazioni, mappe delle aree e ordinanze, si può visitare il sito web dedicato all’evento all’indirizzo www.redentorevenezia.it. Preparatevi per una festa indimenticabile che onora il grande Marco Polo e la sua straordinaria eredità.