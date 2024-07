Nebbia sulla verità: “Terrorismo e Omissis… Il segreto di Stato”

Il nuovo libro dell’ex magistrato Felice Casson ripercorre 60 anni di fondamentali inchieste della nostra Repubblica

È uscito il libro dell’ex Magistrato Felice Casson “Terrorismo e Omissis… Il segreto di Stato” nella collana “Terrorismo Italiano”, edito dal Corriere della Sera e dalla Gazzetta dello Sport.



Un volume che ripercorre 60 anni di significative inchieste su vicende relative alla storia della Repubblica italiana.

Felice Casson, nato a Chioggia, dal 1993 al marzo 2005 è stato Pubblico ministero e Giudice istruttore alla Procura della Repubblica di Venezia, magistrato di Cassazione, fuori ruolo per mandato parlamentare. Nel 2006 viene eletto al Senato, come indipendente tra le file dei Democratici di Sinistra. Ha lasciato la magistratura, andandosene in pensione con sei anni di anticipo. Nel 2019 ha detto addio anche alla politica in cui è stato impegnato per 15 anni. Casson si è poi occupato di sicurezza e diritto ambientale per conto dell’Onu, di cui è diventato consulente. Ha girato il mondo a spiegare i sistemi di indagine per garantire la sicurezza, la legislazione sull’ambiente che lo ha visto protagonista negli anni Novanta di inchieste storiche come quella sui veleni del Petrolchimico di Marghera. Attualmente è consulente per la lotta alla corruzione in America Latina e in Africa per il terrorismo ed il traffico internazionale di armi.

Ha al suo attivo numerosi libri e pubblicazioni su tematiche di scottante attualità. “Terrorismo e Omissis… Il segreto di Stato” (acquistabile online) è il suo ultimo lavoro di cui parliamo in questa intervista.

Guarda il video su YouTube.

Nell’intervista sono state inserite immagini prese da Wikipedia.