Health and Rescue Day: sicurezza in spiaggia e consigli medici

A Jesolo, si è tenuto l’evento “Health and Rescue Day”, un’occasione unica per mostrare l’efficienza del servizio di emergenza-urgenza e fornire informazioni pratiche sulla salvaguardia della salute

JESOLO (VE) – Mercoledì 17 luglio, nel tardo pomeriggio, si è svolta una grande esercitazione di salvataggio nella zona del faro di Jesolo. Un regatante ha allertato prontamente i numeri di soccorso 118 e 1530, mentre i bagnini della torretta 1 si sono precipitati ad aiutare una persona a bordo di una barca a vela che aveva manifestato un malore. La Guardia Costiera ha garantito la sicurezza in mare, mentre il personale del punto di primo intervento sulla spiaggia ha provveduto a rianimare il paziente. Successivamente, la persona è stata intubata e trasferita in ospedale in ambulanza, dimostrando l’efficacia della rete di emergenza-urgenza nel salvare vite umane.

Alle 20.30, in piazza Mazzini, si è tenuto un incontro pubblico con la partecipazione di rinomati medici dell’Ulss 4. Durante l’evento, i dottori Giovanni Turiano (cardiologia), Pier Giuseppe Flora (pediatria), Lucio Brollo (medicina e riabilitazione cardiologica) e Anna Pupo (dipartimento di prevenzione) hanno affrontato i principali rischi per la salute durante le vacanze, offrendo soluzioni e consigli pratici. Gli interventi dei medici sono stati affiancati da dimostrazioni pratiche, come l’uso del defibrillatore su un paziente colpito da infarto, la rianimazione di un bambino in caso di soffocamento e un percorso ad ostacoli mentre si indossa una mascherina per simulare un tasso alcolemico di 1,5. L’evento è stato reso accessibile anche ai turisti tedeschi grazie alla presenza di interpreti dell’Ulss 4.

Durante la serata, sono stati proiettati filmati sulla sicurezza stradale, sensibilizzando i presenti sull’importanza di una guida responsabile. Inoltre, piazza Mazzini ha ospitato i mezzi di soccorso delle forze dell’ordine e gli stand di importanti associazioni come Castel Monte Onlus, Lilt, Donna2000 Forza Rosa, Associazione Amici del Cuore San Donà-Jesolo, Croce Rossa Italiana e Heimlich Team. Inoltre assieme al personale del Suem 118, al servizio di salvataggio della Jesolo Turismo e della Guardia Costiera, in collaborazione con Uguali nel Vento Onlus hanno offerto informazioni preziose sulla prevenzione e sulle risorse disponibili per affrontare situazioni di emergenza.