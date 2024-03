Qualificazioni EURO 2025, le 28 azzurre

Domenica inizierà il raduno in vista dei primi due impegni per le qualificazioni a EURO 2025, le 28 azzurre convocate giocheranno contro Olanda e Finlandia.

COVERCIANO – La Nazionale femminile allenata dal CT Andrea Soncin adesso inizia a far sul serio. Dopo lo splendido girone di Nations League e l’insperato secondo posto, le azzurre ora dovranno affrontare le qualificazioni verso il prossimo Europeo, che si disputerà in Svizzera nel luglio del 2025.

Un girone tosto composto da squadre ostiche quello dell’Italia, con Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia. Per ottenere la qualificazione diretta alla fase finale ed evitare lo spareggio l’Italia dovrà chiudere lo spareggio almeno al secondo posto.

Le convocate si raduneranno domenica a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A. Venerdì 5 aprile il debutto con i Paesi Bassi allo stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza (ore 18.15, diretta su Rai 2). Martedì 9 il match con la Finlandia in programma a Helsinki (ore 18.15 italiane, diretta su Rai 2).

Il CT dopo il sorteggio lo aveva definito: “Un girone complicato, però va bene così. Siamo l’Italia e penso che anche le altre nazionali debbano preoccuparsi di noi. Sarà un percorso molto stimolante, affronteremo due squadre nordiche molto forti e una che si è comportata benissimo nelle ultime competizioni. Sono certo che giocheremo ogni sfida con orgoglio e passione”.

Sono 28 le azzurre chiamate da Soncin. Nell’elenco delle convocate torna Chiara Beccari, che aveva saltato per infortunio i test di febbraio con Irlanda e Inghilterra. La vera novità è rappresentata da Margot Shore, portiere classe ’97 che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia dell’Hellas Verona.

Il gruppo si allenerà a Coverciano fino a giovedì 4 aprile e al temine dei 90’ con le olandesi farà rientro nel Centro Tecnico Federale, dove continuerà a lavorare fino alla partenza per la Finlandia, prevista per il pomeriggio di domenica 7 aprile.

Le avversarie

Le Azzurre hanno già giocato a Cosenza nel 1996, quando superarono 2-1 l’Inghilterra (reti di Antonella Carta e Carolina Morace) in un match di qualificazione all’Europeo dell’anno successivo, chiuso al secondo posto. Al ‘San Vito-Gigi Marulla’ andrà in scena il 19° confronto con i Paesi Bassi, reduci dalle Finals di Nations League e campioni d’Europa nel 2017. Le Oranje sono state anche finaliste nel Mondiale del 2019, dove avevano eliminato ai quarti proprio le azzurre guidata allora da Milena Bertolini.

I precedenti sono favorevoli all’Italia, che si è imposta in nove occasioni contro le quattro olandesi. L’ultimo confronto si è disputato nel 2021 in amichevole decisa dal rigore trasformato da Cristiana Girelli e che ha interrotto un digiuno di ben 19 anni.

Positivo anche il bilancio con la Finlandia: sei dei 12 incontri, compresi gli ultimi tre, sono terminati in pareggio. I successi italiani sono cinque, una sola la sconfitta. Due invece le gare disputate a Helsinki. La prima nel 2009 contro la Nazionale di casa in un’amichevole terminata 3-2 in favore delle scandinave. La seconda nell’Europeo dello stesso anno con la Russia, battuta 2-0 con i gol di Melania Gabbiadini e Tatiana Zorri.

Iniziativa Komen Italia

Grazie alla collaborazione con la FIGC, le unità mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia raggiungeranno la Calabria per assicurare alle donne l’accesso a opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute. Giovedì 4 e venerdì 5 aprile Komen Italia sarà a Cosenza per offrire visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali e, in particolare, mammografie per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 ed ecografie senologiche per donne under 40.

Biglietteria

I biglietti per la gara con i Paesi Bassi sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com al prezzo di 14 euro (tribuna principale) o 5 euro (tribuna opposta). È prevista una riduzione per gli Under 18 e gli Over 65, che potranno assistere al match dal settore distinti pagando 1 euro (per tutte le info sulla biglietteria clicca qui).

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).