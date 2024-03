Conegliano, arrestata 39enne per rapina e frode

CONEGLIANO (TV) – Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Conegliano hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Treviso, nei confronti di una 39enne di origine napoletana e residente nella Marca.

La donna risulta sottoposta alla misura degli arresti domiciliari già dall’ottobre 2023, per i reati di rapina ed utilizzo fraudolento di carte bancomat in danno di una 68enne del luogo, cui aveva sottratto lo zaino contenente denaro contante e carte di credito, che aveva poi utilizzato per alcuni acquisti in negozi della Città, causando alla vittima un danno di circa 1.000 euro.

L’aggravamento della misura cautelare già in atto è scaturita dalle numerose e reiterate violazioni che la donna ha commesso durante l’espiazione della pena degli arresti domiciliari.

Al termine delle formalità relative all’arresto, è stata quindi associata al carcere femminile della Giudecca di Venezia.

