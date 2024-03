Intrusione e rapina in Via Po a Villorba

VILLORBA (TV) – Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, alcuni Agenti dei Carabinieri di Treviso sono intervenuti all’interno di un appartamento di Via Po. La richiesta è arrivata da una 51enne che riferiva di essere stata rapinata dal suo ex fidanzato, un 42enne del luogo. Giunti sul posto, i militari hanno appurato che la denunciante viveva nell’appartamento con le sue due sorelle.



I fatti

Poco dopo la mezzanotte, il 42enne aveva indotto la 51enne – ex fidanzata – ad uscire dall’appartamento, facendole credere che nel giardino stesse andando a fuoco un cavo elettrico. Non appena la donna si era resa conto del falso allarme, si era apprestata a rientrare nella sua abitazione, ma il 42enne, con un’azione repentina, l’aveva spintonata, al punto da riuscire a introdursi nell’appartamento, nonostante la ferma opposizione e la manifesta volontà contraria della stessa.

Una volta acceduto nel salone dove si trovavano le sue ex cognate, l’uomo le avrebbe minacciate, colpendo a calci porte e soprammobili, affinché gli dessero qualche decina di euro, omettendo il motivo della richiesta.

Preso atto del diniego da parte delle tre sorelle, il 42enne avrebbe strappato con violenza un cellulare dalle mani di una delle tre, per poi impossessarsi di un altro telefonino appoggiato sul divano. Inoltre, dopo avere frugato all’interno di un mobile, si sarebbe appropriato di una banconota da 50 euro, dopodiché si sarebbe dileguato, in tutta fretta, a bordo della sua bicicletta, in direzione Treviso.



L’epilogo

Trascorse circa un paio d’ore, i militari dell’Arma lo hanno rintracciato, trovandolo in possesso solamente di uno dei due cellulari prelevati dall’appartamento dell’ex fidanzata.

A questo punto è stata effettuata una perquisizione presso il suo domicilio, che ha permesso di sequestrare ulteriori materiali compromettenti. Una balestra con relative frecce, parecchie armi da taglio di genere vietato, due scatole contenenti 82 proiettili calibro 22, due ulteriori proiettili calibro 38, un visore notturno, una bottiglia in vetro contenente del liquido trasparente riportante l’etichetta cloroformio e un rilevatore di metalli preziosi.

Considerata la natura del materiale sequestrato, sono in corso accertamenti per verificare se il soggetto possa essere stato coinvolto in raid predatori nelle abitazioni. Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Treviso.