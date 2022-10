Mogliano, Parco della Cultura – Caregaro Negrin: grande attesa per la riapertura questo weekend

Sabato 15 e domenica 16 ottobre viene inaugurato dall’amministrazione comunale di Mogliano V.to uno dei parchi storici tra i più importanti d’Italia, costruito tra il 1855 e il 1861: si tratta di “Parco della Cultura – Caregaro Negrin” (ex Villa Longobardi) ubicato in via Berchet 1.

Il gioiello moglianese deve il suo nome in omaggio al grande architetto paesaggista dell’Ottocento autore della sua progettazione, Antonio Caregaro Negrin, che ha voluto attribuirgli tutte le caratteristiche di un classico giardino romantico all’inglese.

Dopo mesi di lavori di riqualificazione volti al recupero delle grotte originarie e alla realizzazione di una piccola arena per gli spettacoli dal vivo, a Mogliano V.to si respira grande fermento e curiosità di conoscere quale sarà la rinnovata veste del Parco, che sotto l’Amministrazione Bortolato è ora pronto a iniziare un nuovo capitolo.

Questo parco – che nel weekend dell’inaugurazione sarà aperto dalle 10 al tramonto – è un inestimabile patrimonio ubicato nel centro storico della Città, che custodisce un’area verde destinata a jogging e passeggiate tra maestosi alberi secolari e aiuole fiorite, oltre ad occasioni di socializzazione per famiglie, giovani e anziani.

La grande inaugurazione dei lavori di riqualificazione e di riapertura dello storico parco cittadino che prenderà avvio questo sabato, offrirà due giornate ricche di eventi. Il programma prevede momenti all’insegna della natura, dell’arte, della musica, dello spettacolo e del divertimento, per grandi e piccoli.

Il taglio del nastro è fissato per sabato 15 alle 10.30 alla presenza delle autorità civili e religiose del territorio, con la benedizione dell’arciparroco Don Samuele, cui farà seguito la tanto attesa visita al Parco restaurato, accompagnata dal sottofondo musicale live in acustica a cura del quartetto di giovani musicisti “Le corde del mondo”.

L’invito allora è di partecipare numerosi a questo momento di grande festa; l’attesa è tanta e verrà sicuramente ripagata!