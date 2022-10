Sparisce il passaggio a livello a Roncade, al via il nuovo collegamento viario

La Giunta regionale del Veneto, su proposta della Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti, ha approvato la convenzione tra Regione, RFI e Comune di Roncade per la realizzazione di un nuovo collegamento viario nell’ambito dell’intervento di eliminazione dei passaggi a livello al km 19+611 e km 21+551 – Roncade –Via Stradazza – SP136 Via Boschi.

Il provvedimento rientra nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto da Regione e Rete Ferroviaria Italiana nel luglio 2017, del valore complessivo di 117,6 milioni di euro, che ha come obiettivo una progressiva soppressione di passaggi a livello nel territorio regionale mediante la realizzazione di opere sostitutive.

“L’intervento a cui si dà via libera risponde allo scopo di riqualificare, efficientare e mettere in sicurezza la tratta su rotaia, per migliorare non solo i trasporti ferroviari ma anche, conseguentemente, la qualità di vita dei cittadini”, spiega la Vicepresidente De Berti – “In questo caso, inoltre, vale la pena sottolineare che oltre alla realizzazione ex novo di un collegamento viario, ne verrà utilizzato in parte anche uno già presente, a conferma della volontà, dove possibile, di usufruire di infrastrutture già esistenti e che possono essere riqualificate”.

L’intervento, che insiste lungo la Linea Venezia-Trieste e che prevede la soppressione del passaggio a livello al km 19+611, vedrà la realizzazione di un nuovo collegamento alternativo tra via Boschi e via Stradazza, usufruendo parzialmente di una strada esistente, via Longhin, che verrà adeguata alle nuove necessità. Le risorse destinate ammontano a 1.183.359 euro e, in base alla convenzione, il Comune di Roncade si assumerà l’onere di sviluppare per proprio conto la progettazione e l’esecuzione della nuova opera.