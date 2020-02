Mogliano festeggia il Carnevale

C’è grande attesa in Città per l’edizione 2020 del Carnevale e delle manifestazioni a esso collegate! L’evento di punto, la parata dei carri allegorici, si svolgerà quest’anno sabato 29 febbraio (o in caso di maltempo sabato 7 marzo), con la consueta partenza alle ore 17.00 da via Sciesa e arrivo in Piazza Caduti, passando per Piazza Pio X, via De Gasperi e via Don Bosco.

Quel giorno, l’atmosfera di festa sarà resa vivace dallo show con sorprese del Clown Vaniglia, che lascerà poi spazio a balli di gruppo e di salsa cubana con Claudia e Francesco. Seguiranno infine le premiazioni dei carri allegorici e pasta all’amatriciana per tutti!

Grazie agli animatori dell’Oratorio Don Bosco, i bambini avranno l’opportunità di trascorrere in maschera anche la data del 25 febbraio, festeggiando il martedì grasso in Piazza Caduti (o in caso di maltempo al Centro Sociale) con bans, giochi, balli, animazione e sfilata delle mascherine. Alle 17.30 la festa si sposta al Cinema Teatro Busan per la proiezione del film “Il richiamo della Foresta”, cui sono invitate anche le famiglie.

Commenta la news

commenti