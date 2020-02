8 giorni senza smartphone. I ragazzi di Sogno Numero2 raccontano l’esperienza del Summer Camp

Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.00, presso il centro sociale di Mogliano Veneto, l’associazione Sogno Numero2 di Treviso organizza la proiezione del film “Summer Camp” che racconta l’esperienza di un gruppo di ragazze e ragazzi (9/16 anni) durante il campo estivo.

Si tratta di una piccola lezione sull’importanza del rendere autonomi i ragazzi che per 8 giorni non hanno utilizzato smartphone o altri strumenti, se non la comunicazione diretta e le esperienze condivise: questa è la dimostrazione di come si possa vivere benissimo anche senza cellulare.

La proiezione farà immergere in una atmosfera fatta soprattutto di situazioni reali e spesso inconsuete, giochi, danze e escursioni nei luoghi della grande guerra. Non mancheranno le situazioni comiche, le lezioni in cucina e l’incontro con l’Amministrazione comunale di Levico Terme.

Un “reality” di gioia e di impegno, dove non ci sono nomination, per osservare come si muovono e vivono i nostri ragazzi fuori dall’ambiente familiare, perché l’autonomia è una conquista e un esercizio di responsabilità sociale e personale.

Al termine della serata sarà presentata la 28^ edizione del Summer Camp 2020, mentre un brindisi e dolci tipici del Carnevale concluderanno l’evento!

L’ingresso è gratuito, aperto a tutti e… consigliato per chi vuole far vivere una esperienza vera ai propri figli.

Per informazioni: 336.656997 – [email protected] – www.sogno2.it

L’evento gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Mogliano Veneto.

