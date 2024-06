Mobilità e viabilità per una Mogliano efficiente e connessa

In questo video, il candidato sindaco di Mogliano Veneto (TV) Davide Bortolato presenta le proposte del suo programma elettorale in tema di mobilità e viabilità. Obiettivo: garantire un trasporto pubblico efficiente e una viabilità sicura e funzionale per tutti i cittadini

MOGLIANO VENETO (TV) – Ricandidato alla carica di sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato annuncia l’istituzione di una nuova linea del trasporto pubblico locale che collegherà l’area est-ovest, passando per Casale, Zero Branco, l’area produttiva SPZ e il centro di Mogliano. Tra le proposte, anche il potenziamento della linea Mogliano-Marcon, che passa per Mazzocco, al fine di migliorare i collegamenti esistenti.

In programma sono anche importanti investimenti sulla viabilità, attesi da anni. Le priorità includono la riqualificazione di via delle Azalee, via Don Bosco, via dei Tulipani e via Pirandello. Un intervento significativo sarà dedicato alla risoluzione del nodo del Postiglione, migliorando notevolmente il traffico e la sicurezza stradale.

Bortolato presenta altresì il “Bici Plan”, un piano strategico per la rete ciclabile, che prevede interventi mirati per ampliare e collegare l’infrastruttura ciclabile nel comune, promuovendo una mobilità sostenibile e sicura per tutti i ciclisti.

Per approfondire le proposte in tema di mobilità e viabilità promosse da Davide Bortolato e la sua squadra, si rimanda al sito davidebortolatosindaco.it.

