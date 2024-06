A San Marco per Marco Polo

Grande festa per Marco Polo a Venezia, il famoso mercante veneziano e ambasciatore di pace del mondo scomparso 700 anni fa

VENEZIA – Si sono riuniti centinaia di bambini delle scuole “Cavanis”, “Gallina”, “Michiel” e “San Giuseppe”, ieri, in Piazza San Marco a Venezia.

I piccoli studenti, vestiti da Marco Polo e Donata Badoer (la moglie), si sono messi in posa per immortalare il momento. A fare da cornice Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco e la Biblioteca Marciana, che custodisce il testamento di Marco Polo.

Tutti i bambini hanno ricevuto il volume “Aspettando Marco Polo 700” che raccoglie i disegni esposti in oltre 50 negozi di Venezia e di Marghera. A breve lo avranno anche i loro coetanei delle scuole “Diedo”, “Manzoni”, “Foscarini”, “Grimani” e “Visintini” che hanno partecipato all’iniziativa. In questo libro ha scritto l’Assessore comunale di Venezia, Paola Mar: “È una straordinaria raccolta di opere d’arte realizzata con amore e dedizione dai nostri bambini. Ogni disegno racconta una storia, un’interpretazione unica del viaggio di Marco Polo e rappresenta un prezioso frammento della nostra identità culturale e della nostra storia condivisa. In queste pagine spero possiate percepire l’amore e l’orgoglio che noi veneziani proviamo per la nostra città e per la straordinaria eredità lasciata da Marco Polo”.

Con le decine di insegnanti erano presenti anche Vittorio Baroni e Nadia De Lazzari, responsabile dell’Associazione Venezia Pesce di Pace e ideatrice del progetto.