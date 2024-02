Militaria a Cimadolmo (TV), toccare la storia con mano

Oggi, a Cimadolmo (TV), la seconda mostra scambio Militaria “Alle Grave di Papadopoli”. Un’esperienza alla scoperta del territorio che fu teatro del primo conflitto mondiale.

Guarda il video su YouTube.

CIMADOLMO (TV) – Militaria, un nome, che è un chiaro riferimento alle aspre battaglie che si combatterono durante il primo conflitto mondiale. Proprio qui, a pochi passi dal Piave, fiume sacro alla patria, il territorio delle Grave (che prende il nome dal terreno sassoso caratteristico di queste zone) ha visto impavidi soldati combattere per riprendersi l’Italia, dopo Caporetto.

I nostri nonni e bisnonni hanno conosciuto da vicino la guerra, combattendo proprio qui, nelle Grave di Papadopoli, all’epoca isola nell’alveo del fiume Piave, compresa tra i comuni di Cimadolmo e Maserada. Da semplici contadini impegnati nel faticoso lavoro nei campi, a soldati improvvisati e inviati al fronte, dove molti hanno incontrato la morte.

Forte del sorprendente successo della prima edizione (nel febbraio 2023), l’evento “Militaria Alle Grave di Papadopoli” ritorna oggi a Cimadolmo (TV) per far incontrare appassionati di storia, collezionisti, artiglieri, bersaglieri, membri dell’esercito, colonnelli, carabinieri, marescialli, comandanti, fanti, alpini, ma anche semplici curiosi, chiunque insomma si senta affascinato dal mondo militare, con l’obiettivo di tramandare queste pagine di Storia alle generazioni future. Nel paesino famoso per l’Asparago Bianco IGP sono arrivati, per l’occasione, numerosi espositori da Svizzera, Slovenia, Austria e Polonia, oltre a ben 10 gruppi rievocativi da tutta Italia, pronti a raccontare ai visitatori interessanti e curiosi aneddoti dei tempi passati.



















L’evento rievocativo, nato dalla passione di tre amici per la Storia dell’Italia e dell’Esercito Italiano, mira a preservare il ricordo di chi ha preso parte al grande conflitto bellico, trasmettendo il valore del sacrificio e il rispetto per coloro che hanno servito e difeso il nostro Paese.