Il ricordo di Maria Luisa Carnio, icona della lirica veneta

Maria Luisa Carnio è stata una figura iconica della lirica veneta, celebrata per la sua eleganza e il suo talento senza tempo. Il suo contributo alla musica e alla solidarietà ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore del Veneto e oltre.

VENEZIA. Nel suggestivo scenario del Teatro La Fenice, si è svolta una serata dedicata alla memoria di Maria Luisa Carnio, una figura che ha incarnato l’eleganza e il talento della lirica veneta. L’Europarlamentare della Lega, Rosanna Conte, ha reso omaggio a questa straordinaria artista, sottolineando il suo impatto non solo nell’ambito musicale, ma anche nella sua dedizione alla beneficenza e alla solidarietà.

Con parole toccanti, Conte ha descritto Carnio come una donna che ha saputo trasformare la propria voce in un simbolo di libertà e di espressione autentica. Attraverso la musica, ha conquistato il mondo, senza mai compromettere la propria integrità artistica. “È stato un piacere ricordare, peraltro nella splendida cornice del Teatro La Fenice, Maria Luisa Carnio, una figura che ha fatto onore in tutto il mondo alla nostra lirica e al nostro Veneto”, ha dichiarato Conte.

Il suo talento eclettico è stato elogiato come una testimonianza del genio veneto, capace di abbracciare diverse sfaccettature della vita e della personalità umana.

Il libro dedicato a Carnio, intitolato “La vita, l’amore, il canto”, è stato celebrato come un tributo alla sua straordinaria carriera e alla sua umanità. Attraverso le pagine di questo libro, si scopre la profondità della sua anima e il suo impegno costante verso la solidarietà e il sostegno ai più deboli. In particolare, il suo lavoro con i bambini e le persone disabili è stato lodato come un esempio di generosità e dedizione.

Ma Carnio non è stata solo una grande artista, è stata anche una donna di grande coraggio e dignità. Anche di fronte alla malattia, ha affrontato la vita con fierezza e determinazione, rimanendo sempre fedele ai suoi valori e alla sua passione per la musica e per la vita stessa. “Marisa è stata una donna d’altri tempi, ricca di umanità, che ha saputo affrontare anche gli anni della sua malattia con orgoglio, coraggio, rimanendo sempre attaccata alla vita”, ha aggiunto Conte.