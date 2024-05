L’Italia proiettata verso le Stelle: Ministro Urso allo Space Meetings Veneto

VENEZIA – Alla giornata inaugurale dello Space Meetings Veneto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha messo in luce il ruolo di spicco dell’Italia nella corsa allo spazio. Con orgoglio, ha sottolineato come l’Italia sia stata la terza potenza a livello globale ad aver ottenuto l’accesso allo Spazio. “Oggi possiamo essere uno dei Paesi leader nella colonizzazione spaziale e nell’applicazione delle tecnologie per le attività terrestri. La diffusa presenza di imprese italiane che operano in questo settore ha favorito la nascita nelle regioni di veri e propri distretti aerospaziali, come quello veneto appunto, uno tra i più grandi per numero di imprese e volume d’affari”.

La promessa di un investimento consistente – circa 7,3 miliardi di euro – entro il 2026 e l’anticipazione di una legge sulla Space Economy in Consiglio dei Ministri evidenziano l’ambizioso impegno del Governo verso un settore sempre più centrale per l’economia e l’innovazione italiane. “Lo Spazio è una priorità per il Governo. Saremo i primi in Europa a dotarci di una legge organica in materia, in linea con quella di prossima presentazione da parte delle istituzioni europee, che normerà anche la presenza dei privati nello Spazio, oggi sempre più presenti in orbita e ancor più centrali rispetto alle dinamiche che caratterizzano questo settore”.