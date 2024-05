Amatori Calcio Cimadolmo imbattibili

Una serata indimenticabile per tifosi e giocatori dell’ASD Amatori Calcio Cimadolmo, che ha festeggiato in grande stile un’altra straordinaria stagione sportiva.

SALGAREDA (TV) – Ieri sera, nello stadio “Lucio Lift” di Salgareda (TV), si è disputata l’attesa finale della Coppa dei Comuni edizione 2024. La partita, rinviata dal 16 maggio a causa delle importanti precipitazioni della settimana scorsa, ha visto in campo gli amatori del Cimadolmo contro il Faè.

La partita ha presto preso una piega favorevole per il Cimadolmo grazie a Nicolò Nadalin, autore della prima rete. È stato poi Andrea Zottarelli, in grande forma, a segnare una straordinaria doppietta, portando il risultato sul 3-0. Il goal del 4-0 è arrivato per merito dell’italo-argentino Camilo Arregui. A chiudere la partita ci ha pensato Giacomo Bonotto, con la rete del 5-0.

La vittoria della Coppa dei Comuni si aggiunge ad una stagione già trionfale per il Cimadolmo, ancora fresco dai festeggiamenti per aver conquistato il Campionato CAO 2023/2024. Con ben cinque giornate d’anticipo, la squadra degli amatori – capitanata dal giovane Mister Marco Antoniazzi – ha infatti festeggiato in casa la vittoria del Campionato.