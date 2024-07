Le azzurre volano a EURO2025

Le azzurre di Soncin vincono 4-0 con la Finlandia e volano a EURO2025 come prime del loro difficilissimo girone di qualificazione

BOLZANO – Questa Nazionale continua a sorprenderci. Dopo l’incredibile secondo posto nel girone di Nations League a discapito della Svezia numero 1 del Ranking, e dietro la Spagna campione del Mondo, la Nazionale di calcio femminile si riconferma in un momento di forma pazzesco.

In un girone di qualificazione per EURO2025 ancora completamente in bilico all’ultima giornata, va a vincere 4-0 con la Finlandia e scavalca i Paesi Bassi (pareggio 0-0 con la Norvegia) in testa alla classifica guadagnando così l’accesso diretto ai prossimi campionati europei che si terranno in Svizzera l’estate prossima.

Dal terzo posto (per differenza reti) della penultima giornata al primo che condanna Norvegia e Finlandia agli spareggi. Un risultato quasi impensabile fino a pochi mesi fa, ma ormai per le ragazze guidate da Soncin è tutto possibile. Anche guadagnarsi la posizione di testa di serie nel sorteggio per i prossimi europei e per la Nations League e chissà, continuare a sognare.

La partita

Cambio di modulo per Soncin che si gioca la qualificazione con il 3-5-2. Fuori Boattin e dentro la sua compagna di squadra della Juventus Salvai che si pone al centro della difesa completata dalle solite Lenzini e Linari. Sulle fasce Bonansea e Di Guglielmo con al centro il trio composto da Caruso, Giugliano e Greggi. La sorpresa è la giovane Beccari in attacco con la confermata Giacinti.

Prima della partita un toccante minuto di silenzio per la prematura scomparsa dell’amatissimo Fabio Melillo, tecnico della Ternana, ma prima ancora allenatore della Primavera della Roma con cui ha lanciato tantissime calciatrici (tra cui Caruso e Greggi) e vinto 6 scudetti di categoria.

Le azzurre sentono la pressione della partita e al 5′ Linari sbaglia un appoggio in difesa mandando Öling in uno contro uno con Giuliani che, incredibilmente, calcia fuori. Con il nuovo modulo Di Guglielmo e Bonansea hanno molta più libertà sulle fasce rispetto al solito, mettendosi in luce per i numerosi cross a centro area.

È proprio quest’ultima che al 20′ serve l’accorrente Giugliano in profondità che pennella il pallone perfetto per la testa di Beccari. Primo gol in azzurro all’undicesima presenza per la giovane attaccante di rientro alla Juventus dopo il prestito al Sassuolo. L’Italia non si ferma e continua a tenere il pallino del gioco.

Al 31′ è Giacinti a creare scompiglio nell’area avversaria, dopo un batti e ribatti Caruso mette in centro, il pallone schizza da tutte le parti ed è lesta Giugliano a insaccare per poi festeggiare indicando il cielo e dedicando il gol a Melillo. La Finlandia si rende pericolosa solo in finale di tempo con una punizione velenosa di Summanen a lato di poco.

Standing ovation al 53′ per Beccari che esce per far posto a Cambiaghi. I ritmi si abbassano e la Finlandia prende l’iniziativa ma non riuscendo a concretizzare. Soncin decide di cambiare e mettere forze fresche: fuori Bonansea, Giugliano e Giacinti, dentro Cantore, Dragoni e Bergamaschi.

La mossa ripaga pochi minuti dopo. Al 74′ infatti è proprio la juventina a lanciare in contropiede solitario Cambiaghi che con freddezza batte Tamminen col sinistro. Intanto arrivano buone notizie dalla Norvegia con il pareggio firmato da Miedema. COn questi risultati è primato nel girone.

Mentre in panchina si inizia già a festeggiare c’è tempo per un altro gol grazie alla sfortunata autorete di Nyström.

Ora la festa può davvero cominciare. Le azzurre volano meritamente a EURO2025 e ormai non ci sono più limiti ai sogni.

I commenti post partita

Il CT Soncin ha commentato così la gara: “Una serata fantastica, grazie alle ragazze, perché è merito loro se abbiamo potuto vivere queste emozioni, e grazie anche allo staff e a tutta l’Italia che ci ha supportato. Era la serata che volevamo ed è giusto godersi questa grande gioia. Ora c’è di nuovo tanto entusiasmo intorno alla squadra e bisogna ringraziare le ragazze per essere riuscite a trascinare il pubblico. Hanno dato tutto durante l’intero percorso, dando vita a un gruppo unitissimo in campo e fuori: una magia contagiosa che si trasferisce anche a chi ci guarda. Abbiamo meritato la qualificazione e sono certo che disputeremo un grande Europeo”.

Ha commentato poi il Presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Che gioia le Azzurre! Il successo di oggi rappresenta il coronamento di una serie di prestazioni straordinarie in un girone di qualificazione a Euro 2025 molto complicato. Il percorso di crescita avviato con la scelta di Soncin quale Commissario tecnico della Nazionale è stato inarrestabile e ha portato le Azzurre stabilmente tra le più forti in Europa. Complimenti a lui, al suo staff e soprattutto alle ragazze che con qualità, professionalità e carattere hanno scritto una pagina bellissima di calcio italiano”.

Il tabellino

ITALIA-FINLANDIA 4-0 (2-0 pt)

Reti: 20’ Beccari (I), Giagliano (I), 74’ Cambiaghi (I), 88’ aut. Nyström (I)

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Bonansea (dal 65’ Bergamaschi), Giugliano (dal 65’ Dragoni), Caruso (dal 78’ Severini), Greggi; Beccari (dal 53’ Cambiaghi), Giacinti (dal 65’ Cantore). A disp: Baldi, Schroffenegger, Bartoli, Boattin, Catena, Girelli, Piemonte. Ct: Andrea Soncin

FINLANDIA (5-4-1): Tamminen; Koivisto (dal 21’ Siren), Kuikka, Nyström, Siren, Sevenius (dal 46’ Hartikainen); Alanen (dal 58’ Ahtinen), Öling, Summanen (dal 77’ Kollanen), Lindström (dal 46’ Sällström); Rantala. A disp: Majasaari, Korpela, Ojanen, Ahtinen, Koivisto, Heroum, Siren, Lehtola, Kalske. Ct: Marko Saloranta

Arbitro: Ivana Projkovska (MKD). Assistenti: Vjolca Izeiri (MKD) ed Elena Soklevska-Illievski (MKD). Quarto ufficiale: Marjan Dejanovski (MKD).

Note: ammonite Öling e Salvai Spettatori 2700

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 1 (Lega A)

Prima giornata: ITALIA-Paesi Bassi 2-0, Norvegia-Finlandia 4-0

Seconda giornata: Finlandia-ITALIA 2-1, Paesi Bassi-Norvegia 1-0

Terza giornata: Norvegia-ITALIA 0-0, Paesi Bassi-Finlandia 1-0

Quarta giornata: Finlandia-Paesi Bassi 1-1, ITALIA-Norvegia 1-1

Quinta giornata: Finlandia-Norvegia 1-1, Paesi Bassi-ITALIA 0-0

Sesta giornata: ITALIA-Finlandia 4-0, Norvegia-Paesi Bassi 1-1

Classifica: ITALIA e Paesi Bassi 9 punti, Norvegia 7, Finlandia 5

Photo & Video credits: Figc.it