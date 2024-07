Italvolley 3 Argentina 0

Penultima amichevole per l’Italvolley in attesa delle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri battono l’Argentina 3-0. Si replica giovedì a Bologna

FIRENZE – Davanti a 3590 spettatori l’Italvolley di Fefè De Giorgi batte l’Argentina nel penultimo test match prima delle Olimpiadi. Dopo una partita punto a punto, nel terzo set l’Italia vince facile e chiude 3-0 (25-22, 25-23, 25-18). Prossima e ultima sfida prima di partire per Parigi (dove gli azzurri esordiranno sabato 27 con il Brasile) sarà domani a Bologna alle 21 (diretta TV Rai Sport e diretta streaming su RaiNews.it) sempre contro l’Argentina nel “Memorial Brusi”.

La partita

Solito Starting per gli azzurri con Giannelli e Romanò, Michieletto e Lavia, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. L’argentina risponde con De Cecco in palleggio, Lima opposto, Martinez e Vicentin schiacciatori, Loser e Zerba centrali, Danani libero.

Partono meglio gli ospiti con un perentorio 0-5. Dopo un attimo di smarrimento si riprendono gli azzurri che pian piano recuperano fino al 13 pari. Son sempre i sudamericani però a comandare il gioco rimanendo sempre in vantaggio. L’inerzia cambia con il servizio del subentrato Sbertoli che guida i suoi fino al 20-20. Nello sprint finale è l’Italia a chiudere sul 25-22.

Il secondo set vede maggior lotta e il punteggio è sempre punto a punto. Gli argentini non mollano ma è l’ace di Romanò a chiudere il set sul 25-23.

L’Argentina effettua qualche cambio. Danani cade e si infortuna la caviglia (gli auguriamo non sia niente di grave) ed entra Facundo Conte come libero infilandosi la maglia al contrario come nelle migliori partite amatoriali. Gli azzurri in questo set sono molto più concreti e a metà set sono già 15-9.

La partita scorre via veloce fino al 25-18 per il 3-0 finale. Era solo un’amichevole, ma di certo un buon risultato contro il bronzo di Tokyo 2020 che fa ben sperare.

I commenti

Il CT Ferdinando De Giorgi ha commentato così post partita: “Il bilancio è buono, abbiamo fatto un lavoro mirato soprattutto con due gruppi che si sono alternati nell’ultimo periodo a Cavalese, anche i ragazzi più giovani sono cresciuti, è importante dare loro occasioni di quelle vere. È stato importante il lavoro fatto in Val di Fiemme, queste due partite ci servono per analizzare aspetti di gioco importanti, l’Argentina ha vinto la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi, è una squadra importante da affrontare in questo momento.

I ragazzi sono ben concentrati e focalizzati sull’obiettivo, i Giochi. Hanno voglia di far bene, non sono ragazzi che si accontentano e poi abbiamo dentro forze nuove, sono tutti atleti che hanno voglia di rappresentare al massimo la nostra Italia. Un pensiero va a Simone Anzani, negli ultimi due anni ci è mancato molto, lo salutiamo, lo sa che fa parte di questo gruppo, l’importante è che risolva i suoi problemi di salute, augurandogli di continuare la sua splendida carriera. All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà, ma queste partite servono proprio a questo, dobbiamo acquisire ritmo”.

Ha proseguito Yuri Romanò: “Dopo un inizio difficile ci siamo sciolti, la gara ci ha permesso di ritrovare un po’ di smalto, ma queste gare servono proprio a questo, dobbiamo trovare sinergie e fluidità di gioco per farci trovare pronti a Parigi. Tra due giorni avremo poi un’altra gara molto importante che dovremo sfruttare al meglio in questa marcia di avvicinamento ai Giochi”.

Roberto Russo: “Questa sera contro l’Argentina dovevamo ritrovare il nostro ritmo dopo le gare di VNL. Abbiamo giocato una buona partita anche se all’inizio siamo partiti un po’ a rilento. Sono importati questi test match per migliorarsi e trovare i giusti ritmi. Nella gara di oggi siamo stati bravi a riprenderci dopo un momento di sbandamento in cui abbiamo subito dei break e ognuno di noi ha dato il proprio contributo per vincere la partita. Questa sera a Firenze la cornice di pubblico è stata molto bella e spero che anche a Bologna troveremo un pubblico caloroso e pronto a sostenerci”.

Il tabellino

ITALIA-ARGENTINA 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

Italia: Romanò 9, Lavia 14, Galassi 6, Giannelli 3, Michieletto 8, Russo 10, Balaso (L). Sbertoli, N.e. Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Laurenzano, Porro. All. De Giorgi.

Argentina: Martinez Franchi 8, Loser 8, Lima 9, Vicentin 2, Zerba 9, De Cecco. Danani (L). Sanchez, Conte, Koukartsev 5, Palacios 5 N.e. Gallego, Ramos, Palonsky. All. Menzez.

Durata Set: 29’, 29’, 27’

Arbitri: Cerra, Marotta

Italia: 5 a, 14 bs, 9 mv, 17 et.

Argentina: 1 a, 17 bs, 4 mv, 25 et.

Photo Credits: Federvolley.it