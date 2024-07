Il ritorno dei No Vax

Questa notte, tra il 16 e 17 luglio, con un atto vandalico firmato dai No Vax sono state imbrattate le auto e le sedi del gruppo VideoMedia (Tva e Telechiara) a Vicenza

Veneto – “Desidero esprimere la mia più ferma condanna per l’atto vandalico che ha colpito le emittenti televisive di via Enrico Fermi a Vicenza nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 luglio. Questi gesti sono inaccettabili e rappresentano un attacco alla libertà di stampa e alla serenità del lavoro giornalistico. Voglio manifestare la mia piena solidarietà ai direttori delle emittenti e dei telegiornali di TVA Vicenza e Telechiara, Gian Marco Mancassola e Danilo Guerretta, e a tutti i giornalisti della redazione. Il loro impegno quotidiano per garantire un’informazione libera e corretta è fondamentale per la nostra democrazia e deve essere tutelato. Rinnovo la mia vicinanza e il mio supporto, con l’auspicio che i responsabili di questi atti vengano individuati” ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

Il Presidente Martella

“La nostra piena solidarietà a Videomedia, ai giornalisti e a tutti i dipendenti di Tva Vicenza e di Telechiara la cui sede è stata vandalizzata la notte scorsa con scritte no vax”. Lo afferma il senatore e segretario regionale del Partito democratico veneto, Andrea Martella. “Nel ricordare che la storia ha dato torto a quanti si oppongono alle vaccinazioni e più in generale alla scienza, chiediamo di non abbassare la guardia verso gruppi che possono diventare improvvisamente violenti. Gli attacchi ai media e ad altre sedi pubbliche sono segnali preoccupanti e dimostrano la necessità di un rafforzamento nel controllo di tali movimenti che non devono essere sottovalutati. L’attacco è tanto più grave considerando che le televisioni e l’editoria locale sono un servizio importantissimo per i cittadini e un presidio della libertà di informazione e della democrazia” ha affermato oggi il Presidente Martella. FotoIl Giornale di Vicenza