Intervista a Gianni Cestaro, “Ridiamo vita a Preganziol”

La nostra intervista a Gianni Cestaro, candidato Sindaco di Preganziol, in campo con la sua lista civica sostenuta da tutto il centrodestra.

PREGANZIOL – Il Cavalier Gianni Cestaro è una figura poliedrica, che racchiude nella sua vita molteplici aspetti dall’ambito lavorativo, allo sport, al volontariato. Ne citiamo velocemente alcuni, che ne connotano l’aspetto di imprenditore di successo.



Nato a Preganziol nel 1960, dal 1980 ad oggi è Socio e amministratore delegato della Cav. Cestaro Gustavo s.r.l., un’azienda storica avente come attività la produzione e vendita di manufatti in cemento, leader nel settore. Nel 1992 è Consigliere Comunale per quattro anni nel Comune di Preganziol. È stato anche vicepresidente del Consorzio “Ponte Rosso”, portando a

termine in soli due anni l’Area Industriale di Preganziol. È attivo e sostenitore da sempre del mondo del volontariato.

Ad oggi è impegnato nella realizzazione di una grande tensostruttura per la protezione dei mezzi di soccorso della Croce Rossa Italiana della provincia di Treviso. Il riconoscimento più importante arriva nel 2012, quando è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica (allora Presidente Giorgio Napolitano) per meriti lavorativi, incarichi pubblici, opere di beneficenza e meriti sportivi.

Di seguito la nostra intervista.

Guarda il video su YouTube.