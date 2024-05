Possiamo fare scelte diverse per gli animali

Commuove la video inchiesta di Animal Equality su come vivono gli animali negli allevamenti intensivi condanna la crudeltà su madri e cuccioli sfruttati a scopo alimentare.

Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare, attraverso il visore iAnimal (progetto di realtà virtuale immersiva) permette di osservare la cruda realtà degli allevamenti intensivi.

Nel corso della propria attività investigativa pluriennale, Animal Equality ha infatti documentato ciò che accade a madri e cuccioli negli allevamenti di tutto il mondo.

Nell’industria della carne, le scrofe sono confinate in gabbie così piccole da impedire loro di muoversi liberamente, privandole della possibilità di prendersi cura dei propri cuccioli. Nell’industria lattiero-casearia, le mucche vengono separate dai loro vitelli poco dopo la nascita, condannate a ripetuti cicli di gravidanze forzate per soddisfare la domanda di latte destinato al consumo umano.



Federica Pellegrini: “Sono video scioccanti”

L’organizzazione internazionale ha incontrato la campionessa olimpica di nuoto, Federica Pellegrini, che si è commossa di fronte alle immagini raccapriccianti raccolte negli allevamenti intensivi.

Dopo aver indossato il visore iAnimal (un progetto di realtà virtuale che crea un’esperienza immersiva a 360 gradi in cui lo spettatore viene trasportato all’interno degli allevamenti intensivi), Federica Pellegrini è rimasta profondamente colpita da ciò che ha visto e ha dichiarato: “Sono video talmente scioccanti… Noi viviamo la nostra bella vita e a volte non abbiamo neanche voglia di capire da dove viene, che percorso ha fatto la carne che abbiamo davanti, però sono immagini che potrebbero davvero cambiare le scelte quotidiane delle persone”.

Animal Equality si batte per un mondo in cui gli animali allevati a scopo alimentare, spesso i più dimenticati, siano trattati con rispetto e dignità. Fondata nel 2006 da Sharon Nunez, Javier Moreno e Jose Valle con una missione – proteggere gli animali – oggi è una delle più efficaci organizzazioni internazionali in difesa degli animali allevati a scopo alimentare nel mondo.