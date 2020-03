Il lavoro agile sbarca a Marcon

“Una risposta concreta e tempestiva, attraverso la quale contemperare le misure di contenimento della diffusione del COVID-19, di tutela della salute, di sostegno alle famiglie, con la necessaria continuità dell’azione amministrativa.”

È questa la motivazione che ha spinto il sindaco Romanello ad attivare, già da venerdì 6 marzo, presso il Comune modalità flessibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti comunali.

“Diverse le possibilità che offriamo ai nostri lavoratori”, spiega il sindaco:

• dal lavoro a distanza, che si è riusciti ad attivare in tempi record;

• al ricorso a una maggiore flessibilità dell’orario in entrata e in uscita, con possibilità di recupero anche in giorni diversi da quelli stabiliti dal consueto orario di lavoro, assicurando il regolare svolgimento delle attività istituzionali e la normale apertura degli uffici pubblici comunali;

• all’incentivazione nella fruizione di congedi ordinari e ferie, proprio in questo periodo.”

“Con questi provvedimenti – aggiunge Romanello – intendiamo agevolare in modo particolare:

• i lavoratori portatori di patologie che li rendono particolarmente esposti al virus;

• genitori lavoratori che debbano occuparsi di figli piccoli in questo periodo di asili e scuole chiuse;

• lavoratori che per raggiungere la sede lavorativa debbano avvalersi di servizi di trasporto pubblico.

“Prevenzione, tutela della salute, sostegno alle famiglie – sottolinea Romanello – sono questi gli obiettivi che garantiamo con decisioni tempestive per affrontare concretamente i problemi delle persone.”

Possibilità delle quali i lavoratori potranno usufruire per il perdurare dell’emergenza epidemiologica.

