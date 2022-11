Il contributo delle Università al cambiamento sostenibile

Se la sostenibilità è diventato un tema sempre più rilevante nel mondo di oggi, lo si deve anche agli istituti di istruzione superiore e alle Università che hanno svolto un ruolo fondamentale nell’incoraggiare lo sviluppo sostenibile, attraverso l’istruzione, la ricerca, i partenariati comunitari e tante altre iniziative importanti.



La sfida del mondo universitario per la sostenibilità

Il ruolo specifico dell’università nel mondo offre un’opportunità speciale per integrare pratiche sostenibili nella comunità ed ispirare e preparare studenti, docenti e visitatori a fare la differenza. Come possono le università raggiungere questi obiettivi? Attraverso una molteplicità di approcci.

Nel complesso, le università sostenibili svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo sostenibile grazie alla possibilità di istituire nuove pratiche, al loro ruolo visibile e centrale nella società e grazie all’educazione che possono fornire alle generazioni future, conferendo loro la capacità di creare e gestire un cambiamento volto alla sostenibilità. Questa visione era stata introdotta dal Prof. Leonardo Becchetti, docente all’Università Tor Vergata di Roma, in questa nostra precedente intervista.

Guarda il video su YouTube.



Che cos’è un’università sostenibile?

Anche se i modi specifici in cui le persone descrivono un’università sostenibile sono differenti, una università sostenibile può essere descritta come un’istituzione che integra pratiche sostenibili in varie aree dei loro programmi, incoraggiando studenti, docenti e visitatori a considerare e ridurre l’impatto che hanno su il mondo.

Oltre ad implementare queste pratiche, una università sostenibile fornisce corsi di istruzione, supporta le attività di ricerca sostenibili e collabora con gruppi esterni per garantire che la loro comunità sia un luogo ambientalmente, economicamente e socialmente sostenibile per persistere nel futuro.

Un’altra caratteristica chiave di tali università è che aiutano a sostenere lo sviluppo sostenibile nelle loro comunità e in tutto il mondo: nel complesso, le università sostenibili sono istituti che non solo incoraggiano e utilizzano stili di vita più ecologici tra i loro studenti e docenti, ma promuovono anche una comunità più equa e giusta per tutti.



L’importanza delle università sostenibili

Le università sono diventate istituzioni sempre più importanti in tutto il mondo. Servono come centri della vita comunitaria e sono organizzazioni spesso viste come fonti di conoscenza e ispirazione: leader nell’implementazione di soluzioni nuove e innovative.

Questo know how è molto importante poiché permette di utilizzare queste conoscenze per affrontare le sfide della sostenibilità, che sono spesso estremamente complesse e integrate in una varietà di sistemi diversi.

Le università sono spesso viste come aventi una sorta di “responsabilità morale” nel promuovere pratiche sostenibili perché sono le istituzioni più importanti che possono fornire alle generazioni future gli strumenti per affrontare e gestire un mondo sempre più eco-sostenibile e solidale.

Crediti fotografici: @albertolarochelle via Instagram