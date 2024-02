I 700 anni di Marco Paolo tra fumetto e illustrazione

Il 15 febbraio con i Giovedì della cultura avrà come tema i fumetti. Il fumettista Marco Tabilio e l’illustratore Lucio Schivaon ci accompagneranno alla scoperta dei 700 anni di Marco Polo

TREVISO – Il 15 febbraio, gli amanti della cultura e del fumetto avranno un appuntamento imperdibile con un evento unico: i Giovedì della Cultura dedicheranno la loro serata ai 700 anni di Marco Polo, il celebre viaggiatore, esploratore e mercante veneziano, attraverso il prisma dei fumetti e delle illustrazioni. Un’occasione speciale per immergersi nelle avventure e nei misteri di uno dei personaggi più affascinanti della storia.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, vedrà la partecipazione del fumettista Marco Tabilio e dell’illustratore Lucio Schiva, i quali ci condurranno in un viaggio straordinario attraverso le pagine dei fumetti e le tavole illustrate ispirate alla vita e alle gesta di Marco Polo.

Il motivo di questa celebrazione è legato a un doppio anniversario che riguarda Marco Polo: i 700 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel gennaio del 2024, e i 770 anni dalla sua nascita, prevista nel settembre del medesimo anno.

Il racconto della vita di Marco Polo

Il racconto della vita di Marco Polo prende vita in un contesto insolito: nelle prigioni della città di Genova, dove l’avventuriero veneziano, ferito e catturato in battaglia, conosce l’estroso scrittore Rustichello da Pisa. In attesa del suo riscatto da Venezia, Marco decide di narrare il proprio viaggio straordinario, affinché il suo compagno di cella possa trascriverlo su carta. Così nasce “Il Milione”, una delle opere più celebri della letteratura mondiale, che ci trasporta attraverso terre lontane e avventure incredibili.

Attraverso le pagine di questo straordinario libro, Marco Polo racconta a Kubilai Khan l’impero che governa, le città che ha visitato e le meraviglie che ha visto lungo la Via della Seta. Un viaggio che non solo lo ha condotto in luoghi remoti e esotici, ma che ha anche plasmato la sua visione del mondo e la sua concezione del viaggio e del racconto.

Recentemente, la storia di Marco Polo è stata riproposta anche in forma di fumetto, con l’opera “Marco Polo. La via della seta”, pubblicata dall’Editore Becco Giallo. Questo potente e nostalgico fumetto, arricchito da magnifiche illustrazioni, ci trasporta in un mondo di avventure, scoperte e misteri. Le tavole sono ricche di dettagli e raffigurazioni di città, paesaggi e creature fantastiche, che catturano l’immaginazione del lettore e lo trasportano in un viaggio indimenticabile.