Guida in stato d’ebrezza

I Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno svolto, questo fine settimana appena trascorso, una serie di controlli sulle strade della Marca

Treviso – Monitorare le principali arterie viarie della provincia, è stato il lavoro svolto nel fine settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso. Il fine era quello di controllare le strade della Marca che in questi ultimi due giorni sono state caratterizzate da un forte incremento nella circolazione stradale.

La grande affluenza di mezzi ha causato molto traffico e qualche rallentamento. Si è trattato principalmente di traffico di auto di residenti ma anche di utenti della strada provenienti da fuori provincia. E non sono mancati i primi vacanzieri stranieri.

Patenti ritirate

L’episodio più rilevante si è verificato nella tarda serata di venerdì, quando un 48enne del trevigiano alla guida di un’autovettura prestatagli da un conoscente, nel percorrere la via Roma di Villorba è stato intercettato da una pattuglia di Carabinieri. Alla vista degli operanti, l’uomo non ha ottemperato all’alt intimatogli dalla pattuglia. Si è allontanato rapidamente e solo dopo un inseguimento di alcuni chilometri, è stato infine fermato dagli agenti, in via Dante Alighieri di Spresiano.

In primis, gli è stata contestata una guida pericolosa, in violazione al codice della strada. Sottoposto ad accertamento alcolemico, l’automobilista è stato trovato positivo, con tasso pari a circa 1 g/l.

Per lui sono così scattate le denunce per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida pericolosa sotto l’influenza dell’alcool. la conseguenza è stato il ritiro della patente di guida.

Denunciati anche un 29enne controllato a Riese Pio X risultato positivo con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Un 35enne è stato controllato in via circonvallazione ovest di Castelfranco Veneto ed è stato trovato co un tasso pari a quasi 1,30. Un 25enne e un 43enne che, controllati alla guida delle proprie autovetture e sottoposti ad accertamenti alcolimetrici risultavano entrambi positivi con tassi prossimi a 1 g/l.

Per tutti i trasgressori è stato disposto il ritiro delle patenti di guida.