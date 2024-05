Reyer inutile rimonta

L’Umana Reyer cade di un punto in Gara 2 dopo una inutile rimonta. Fatale il gap di – 22 a inizio terzo quarto e alcune discusse decisioni arbitrali. Coach Spahija non ha rilasciato dichiarazioni al termine della gara

BOLOGNA – Poteva essere 2 a 0 per Venezia e invece lo è per Bologna. Sembra quasi un déjà vu di Gara 1. L’Umana Reyer dal -22 è artefice di una inutile rimonta che la porta di nuovo ad avere il possesso della vittoria finale e a commettere un discusso fallo in attacco. Niente supplementari stavolta, ma sconfitta di un solo punto (79-78).

Coach Spahija non ha voluto rilasciare dichiarazioni nel post gara a seguito delle controverse decisioni arbitrali degli ultimi minuti di gioco ed è stato squalificato per comportamento offensivo nei confronti del 3° arbitro a fine gara.

Gli orogranata ora saranno costretti a vincere al Taliercio Gara 3, mercoledì 29 alle 20.45, per proseguire la serie.

La partita

Kabengele non è ancora disponibile e coach Spahija cambia il quintetto iniziale inserendo Spissu, Tucker, Parks, Wiltjer e Tessitori. Cambiano i fattori ma non il risultato. La Virtus parte subito a razzo per un 7-0 dopo 1’30” e primo Time Out veneziano.

Tessitori segna il primo canestro orogranata, ma al 4′ è 14-2. È sempre lui a metà quarto a segnare ma non cambia l’inerzia. Heidegger rimedia un tecnico e al 7’30” il punteggio è sul 22-5. All’8’30″si va 26-7. Heidegger si riscatta mettendo a segno la prima tripla di squadra al sesto tentativo. Il primo quarto si chiude sul 28-15.

De Nicolao inaugura il secondo periodo con la tripla del 28-18, sembra cambiata la partita con una forte difesa di Venezia che porta gli avversari a perdere alcuni palloni. Ma la nota dolente è sempre l’attacco, costringendo così Coach Spahija a chiamare un altro Time Out al 13′ sul 35-18.

Primi punti per Belinelli (38-20 al 14′) e la difesa orogranata riesce finalmente a bloccare gli avversari, anche se l’attacco continua a faticare con un terribile 2-17 da 3. Tessitori segna il 38-24 (16’30”) ed è Bologna stavolta a chiamare Time out. La partita si fa più ruvida e Belinelli trascina la Virtus sul 45-26 al 18’30”. Tucker entra finalmente in partita, subendo tre falli in altrettante penetrazioni e limando parzialmente dalla lunetta per il 47-30 a fine primo tempo.

Il rientro dagli spogliatoi vede in campo Heidegger per Wiltjer. Dopo un minuto è massimo vantaggio per la Virtus sul 52-30. Due triple di Spissu provano a dare la scossa (53-36 al 22’30”), poi Bologna va 57-36 al 24′. Il nuovo quintetto orogranata mette in difficoltà gli avversari, con il rientro fino al 57-44 al 27′ che segna anche il quarto fallo di Shengelia. Il break viene chiuso dalla tripla di Polonara, poi anche Pajola spende la quarta infrazione.

Belinelli si inventa un assist per Mickey. Altro Time Out Venezia sul 62-45 al 27’30”. L’inerzia è però cambiata e, dopo il canestro di Parks e la schiacciata di Tucker in contropiede da recupero, arriva l’antisportivo di Mascolo (4° fallo anche per lui). De Nicolao dalla lunetta, Simms e Tucker firmano il 62-55 al 29′. -7 confermato ancora da Tucker sul 64-57 nell’ultimo possesso del periodo.

L’ultima frazione di gara vede una sterilità in attacco per entrambe le compagine. Shengelia infila due tiri libri ma poi commette il quinto fallo su Simms che è preciso dalla lunetta. Parks su assist di De Nicolao compie un’incredibile schiacciata rovesciata. Simms porta il risultato sul 68-63 al 33’30”.

Dopo il 14° rimbalzo offensivo di squadra, contro i 3 bolognesi, De Nicolao avvicina ulteriormente la Reyer sul 69-65 al 34’30”. Coach Spahija chiama time out a metà quarto sul 71-65 e al 36′ lo imita coach Banchi dopo la tripla di Casarin del 72-70. Si prosegue punto a punto, fino al primo sorpasso sul 73-74 al 37′ sull’asse Spissu–Parks.

Casarin esce per falli, Cordinier segna solo un libero ed è parità a 74. L’Umana Reyer continua a subire falli ed è 74-76 al 38′. Si arriva comunque agli ultimi 77” secondi di nuovo in parità, sul 76-76. Mancano 58”, dopo il time out, c’è il 76-78 segnato da Parks, che poi spende fallo su Hackett a -37”: sbagliato il primo, dentro il secondo libero e 77-78.

A -20” dalla sirena viene fischiato un discusso fallo in attacco di Tucker su Cordinier, così dopo il time out è Bologna ad avere l’ultimo possesso. A 4 secondi dalla fine c’è il fallo di Simms sulla penetrazione di Cordinier: dalla lunetta è 2/2 e 79-78. Senza più time out disponibili, Venezia si affida alla velocità di Tucker, che va a sbattere contro la difesa di Cordinier e Hackett, impedendogli il tiro in tempo utile.

Come nel peggiore degli incubi, la storia si ripete. Ora ci si gioca tutto in Gara 3 al Taliercio.

Il tabellino

Gara2: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia 79-78

Parziali: 28-15; 47-30; 64-57

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Belinelli 14, Pajola 5, Dobric, Mascolo, Shengelia 5, Hackett 9, Mickey 9, Polonara 11, Zizic 2, Dunston 9, Abass 5. All. Banchi.

Umana Reyer Venezia: Spissu 6, Tessitori 9, Heidegger 6, Casarin 3, De Nicolao 11, Janelidze ne, Kabengele ne, Parks 14, Brooks 2, Simms 14, Wiltjer, Tucker 13. All. Spahija.