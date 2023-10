Giornata delle Ville Venete: un weekend per scoprire e vivere il nostro patrimonio

Le Ville Venete racconteranno la propria storia, l’arte, la cultura, l’architettura, l’artigianalità e la natura che le circonda attraverso visite guidate, passeggiate, concerti, laboratori, degustazioni, soggiorni e molte altre esperienze che faranno conoscere al partecipante la Villa Veneta di ieri, oggi e domani.

Guarda il video su YouTube.

La seconda edizione della Giornata delle Ville Venete si terrà il 21 e il 22 ottobre 2023 e promette di superare le 12mila persone che vi hanno partecipato lo scorso anno.

Collocate tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sono 70 le ville che aderiscono alla Giornata, nel fine settimana del 21 e 22 ottobre, proponendo oltre 120 esperienze, organizzate per nuclei tematici:

• Heritage (visita al patrimonio culturale);

• Green (attività outdoor legate al tema della sostenibilità);

• Family (esperienze pensate per la famiglia);

• Wine and Food (degustazioni);

• Dream (soggiorni);

• Proposta GenZ (dedicata alla Generazione Zeta);

• Well being (benessere).



Le novità dell’edizione 2023

Le novità introdotte quest’anno puntellano la mission della Giornata ancorandola al suo principio distintivo, che vuole la Villa Veneta uscire dalla mera monumentalità nella quale era stata confinata fino a poco tempo fa, per tornare a essere organismo vivo, luogo del fare, centro produttivo con sensibili ricadute economiche e sociali. Un Bene attorno al quale fare comunità. Una Macchina o, come direbbe il Palladio, fabrica generatrice di bellezza (alcune ville Venete sono già Patrimonio UNESCO, vantando architetti illustri come Palladio o Scamozzi e cicli di affreschi di maestri come Tiepolo o Veronese) anche a partire dal suo imprescindibile ruolo di tutela del paesaggio e della biodiversità.

Tra le più interessanti novità di quest’anno per rendere la Giornata appetibile al pubblico nazionale e internazionale (oltre al sito in inglese) vi è la proposta Itinerari, ovvero percorsi di Villa in Villa organizzati per aree geografiche di destinazione, in grado di far vivere al turista più esperienze in più Ville.



Le Ville aderenti alla Giornata

La Villa Veneta incarna valori d’attualità: il vivere lento, il benessere, la sostenibilità, il turismo di prossimità, l’eccellenza enogastronomica a chilometro zero, il soggiorno esclusivo, l’incontro con i proprietari, talvolta eredi diretti dei nobili patrizi che fecero costruire i loro palazzi veneziani in terraferma. Sono questi alcuni dei punti forti della vocazione della Villa costruita al tempo della Serenissima, oggi principale missione strategica nelle politiche climatiche, economiche e sociali.

Ecco per esempio che il Well being (benessere) ci dà l’opportunità per pensare alla Villa Veneta come luogo per fare yoga, o camminate di meditazione, ma anche la possibilità di restare immersi nel nobile silenzio, finalmente scollegati dai tanti dispositivi che ormai tiranneggiano la nostra vita o lontani dal frastuono delle città.

GenZ mette invece l’accento su un tema da sempre molto caro alle Ville Venete: da un lato la transizione digitale che aiuta a far conoscere storie e luoghi in maniera semplice ed efficace, dall’altro il tema passaggio generazionale.









Le Ville aderenti al progetto – organizzate in Regione e Provincia di appartenenza – così come tutte le esperienze attivate sono prenotabili sul sito www.giornatavillevenete.it.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, dall’Agenzia Nazionale del Turismo, dalla Regione del Veneto e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.