Furgone in un fossato a Jesolo

Questa mattina, mercoledì 27 marzo, un mezzo è finito in un fosso. Sono due le persone ferite

Jesolo – Poco prima delle 7 di questa mattina, mercoledì 27 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in Ca’ Nani a Jesolo per un furgone cassonato che si è rovesciato in un fossato.

I feriti

Sono due gli operai che sono stati estratti dal mezzo completamente rovesciato su un fianco. I pompieri sono accorsi dal locale distaccamento e hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre le due persone rimaste leggermente ferite sono stati presi in cura dal personale del Suem e portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sembra siano in condizioni gravi.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 8 circa.

Le cause

Sono ancora al vaglio le cause dell’incidente, nel quale non sembrano coinvolte altre vetture. Il furgone sembra essere finito in un fossato a Jesolo, da solo.

