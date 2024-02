First Lego League: 400 studenti in gara all’M9

Si sono concluse domenica 4 febbraio, le semifinali della FIRST® LEGO® LEAGUE, per il nord Est, che si sono svolte al Museo del ‘900 – M9.

Mestre – È stato un weekend fuori dall’ordinario per molti ragazzi delle scuole del Triveneto e della Lombardia. I giovani lo hanno trascorso nelle sale di un museo, per sviluppare le competenze di problem solving attraverso la robotica.

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica scorsi, si è svolta la First Lego League con 420 studenti in gara all’M9. Gli studenti sono accorsi al Museo M9 per partecipare al celebre concorso mondiale per le scuole FIRST® LEGO® LEAGUE. L’evento era organizzato da FIRST, organizzazione non-profit in ambito educativo, insieme al Gruppo LEGO, di cui M9 è regional partner dal 2020. https://www.m9museum.it/

La manifestazione, inserita nel Programma “Io Merito” per la Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha lo scopo di favorire l’apprendimento delle materie STEM e di avvicinare i ragazzi, in maniera concreta, a percorsi di carriera in ambito sociale, scientifico e ingegneristico. CAPGEMINI è main sponsor di FIRST LEGO® LEAGUE CHHALLENGE ITALIA.

La gara

Trentacinque squadre, provenienti dalle scuole del Veneto, del Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, si sono sfidate sul tema di quest’anno: “Masterpiece”. Questo ha invitato i ragazzi a sviluppare soluzioni innovative per creare e comunicare l’arte, usando Robot LEGO, completamente autonomi e senza il supporto di telecomandi.

First Lego League, con più di 400 studenti in gara all’M9, è stato senz’altro un evento importante e di forte richiamo per i giovani.

Le squadre selezionate per l’avanzamento alla finale nazionale sono: PLANCK TEAM = I.T.I.S. “MAX PLANCK”, Treviso; NP Ice Cream = I.I.S. “Newton – Pertini”, Padova; CL-RoboCity = IIS “Calabrese-Levi, Verona; Montagnana4Robotics = I.I.S. Jacopo da Montagnana, Verona; ASTROGATE = squadra extra scolastica Padova; Cybergate = squadra extra scolastica Padova.

Le sei squadre vincitrici si sfideranno nelle fasi finali che si terranno a Salerno, i prossimi 16 e il 17 marzo. A tutti, un augurio, con i complimenti per i risultati già ottenuti.

