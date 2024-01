Museo M9 luogo di costruzione del futuro

Il nuovo Direttore Serena Bertolucci, che dal 1° gennaio ha preso in mano la guida del Museo con un mandato triennale, ha presentato oggi la programmazione per il 2024.

Mestre – Non solo un museo, ma un luogo di cultura inclusivo e accessibile, dove coltivare appartenenza e costruire un futuro partecipato: così si presenta M9 – Museo del ’900 nella visione del suo nuovo Direttore Serena Bertolucci, che dal 1° gennaio ha preso in mano la guida del Museo con un mandato triennale. Una visione ampia e composita che il Direttore ha presentato oggi insieme alla programmazione per il 2024, dopo i saluti introduttivi del Presidente di Fondazione M9 Museo del ’900 Michele Bugliesi.

Nell’occasione sono stati presentati i risultati dell’anno appena concluso, accolti con grande soddisfazione da Museo e Fondazione: il 2023 si è chiuso con 100.000 presenze complessive, tra esposizioni e le oltre trecento giornate di eventi organizzate nel corso dell’anno, un incremento considerevole rispetto alle 70.000 del 2022 (+43%). Sono 45.000 invece i visitatori alle esposizioni del Museo, un dato che supera del 50% quello del 2022 (30.000). Risultati molto positivi, trainati anche dal successo di Rivoluzione Vedova, che ha dato slancio all’offerta culturale del Museo con la sua prima mostra d’arte contemporanea.

Ed è proprio slancio la parola d’ordine della nuova direzione, a indicare una nuova e rafforzata spinta a potenziare l’unicità del patrimonio di M9: a tal riguardo, l’obiettivo indicato da Bertolucci è quello di valorizzare l’eccellenza e le competenze del Museo attraverso la creazione di reti e sinergie a livello nazionale. Un’azione capillare che si integrerà con l’intensificazione dei rapporti e dell’offerta per il pubblico di prossimità, consolidando M9 come attore di stimolo costante per la comunità: un luogo di cultura a tutto tondo che, attorno al racconto dell’esposizione permanente, sia presidio di cittadinanza e fattore aggregante attorno a un’identità condivisa e inclusiva.

Un’azione su due livelli, dunque, che muove da una programmazione dedicata all’elaborazione critica dei grandi temi del presente: in quest’ottica si inseriscono le due esposizioni temporanee del 2024, dedicate all’artista britannico Banksy (Banksy. Painting Walls, dal 23 febbraio al 2 giugno 2024), e al fotografo canadese di fama internazionale Edward Burtynsky (BURTYNSKY: Extraction/Abstraction, dal 21 giugno 2024 al 12 gennaio 2025). Un percorso in cui l’arte contemporanea e la fotografia, in dialogo con la mostra permanente, diventano fonte privilegiata di interpretazione tanto della storia quanto del nostro presente.

A cinque anni dalla realizzazione dell’opera “Migrant Child” a Venezia, Banksy. Painting Walls, mostra prodotta da Metamorfosi Eventi in partnership con M9 – Museo del ’900, si presenterà infatti come un’esperienza di decodificazione dell’arte pubblica che metterà in relazione il murales in Rio Novo con le opere esposte al Museo: incontri e visite guidate in bicicletta da Venezia a Mestre saranno organizzate durante il periodo della mostra, a esprimere un rapporto di stretta integrazione e reciproca necessità tra le due città che è al centro della visione della nuova direzione.

“Siamo felici di presentare oggi Serena Bertolucci come nuovo Direttore di M9 – Museo del ’900”, ha commentato Michele Bugliesi, Presidente di Fondazione M9 – Museo del ’900. “Una nomina fortemente voluta in virtù delle dimostrate capacità di Serena Bertolucci nella valorizzazione del patrimonio culturale, che segna un altro deciso passo avanti per il Museo, teso sempre più a essere un riferimento a livello locale e nazionale quale luogo di riflessione critica su un secolo fondamentale a cui ancora oggi è necessario guardare per comprendere il presente e le sfide che ci attendono.”

“È con il massimo entusiasmo che inizio la mia avventura in un museo unico in Italia,” ha dichiarato

Serena Bertolucci, Direttore di M9 – Museo del ’900.

“M9 è un luogo che racconta la storia di tutti e, per questo motivo, ha una responsabilità particolare: ascoltare e includere, in un processo di dialogo continuo. Lo faremo nel territorio e nei territori, progettando nuove forme di coinvolgimento per le comunità locali e parlando al pubblico nazionale con grandi mostre che possano fornire gli strumenti per leggere il tempo presente e quello che verrà. Le due esposizioni di quest’anno, dedicate a Banksy e ad Edward Burtynsky, rispondono proprio a questo obiettivo”.

Serena Bertolucci Protagonista di alcuni tra i più rilevanti casi di valorizzazione del patrimonio culturale in Italia, sotto la sua direzione il Museo e Giardino Botanico Villa Carlotta sul lago di Como diventa uno dei pochi luoghi della cultura di proprietà pubblica in grado di autosostenersi economicamente.

Dal 2015 è dirigente Mibact, direttore del Museo Autonomo di Palazzo Reale di Genova e del Polo Museale della Liguria. Sotto la sua direzione il Polo Museale raggiunge il più alto tasso di crescita in Italia. Dal 2018 al 2023 è direttore della Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, a Genova. Nel 2021 un format da lei ideato, Cinque Minuti con Monet, è riconosciuto dal premio Cultura Impresa come il progetto culturale più innovativo nel panorama nazionale durante la pandemia. È autrice del progetto selezionato dal Ministero della Cultura ai fini della nomina di Genova Capitale italiana del Libro 2023, per il quale ricopre il ruolo di project manager. È stata ed è membro di numerosi comitati scientifici e di indirizzo e ha operato nell’ambito della cabina di regia del patrimonio Unesco dei Palazzi dei Rolli e nella creazione di musei nazionali. Tra le sue tematiche di ricerca l’interpretazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, che è anche sua materia di insegnamento presso scuole di specializzazione e master post-laurea.